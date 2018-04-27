Huawei P20 Pro, Avrupa'nın En Çok Satan Amiral Gemisi

Huawei P20 Pro, yılın en sevilen telefonlarından biri. Son istatistiklere göre P20 Pro, Batı Avrupa'da büyük bir yankı uyandırdı.

Gerek kamerasıyla olsun gerek fiyatıyla bu yılın en iyi telefonlarından olan Huawei P20 Pro'nun siparişleri, 4 hafta boyunca devam etti. Bu süre zarfında Huawei, satışların P10 Plus'un geçen seneki satışlarından %316 daha fazla olduğunu bildirdi.

Ayrıca Huawei, P20 serisinin (P20, P20 Pro ve P20 Lite dahil) satışlarının çoğunun İngiltere, Almanya ve Fransa'dan geldiğini açıkladı. Google Trends'e göre Huawei P20 serisi, Batı Avrupa'da en çok aratılanlardan birisi oldu, bu arama özellikle İspanya'da, Almanya ve Fransa'da fazlasıyla yapıldı.

Çin dışında bir marka oluşturmaya çalışan Huawei'nin Avrupa'da da kapış kapış satılması şirketi bir hayli memnun etmiş olmalı. Şirketin önceki amiral gemisi telefonları da Avrupa'da çokça satılmıştı, ancak Huawei, P20 Pro ile Samsung Galaxy S9, iPhone X gibi telefonlarla anılma şansına sahip oldu. Telefonun bu kadar satılma sebebi ise özellikle uygun fiyatlı olmasıyla birlikte cihazın Leica destekli 3 kameraya sahip olması.