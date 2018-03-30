Huawei P20 Pro vs Google Pixel 2 XL Fotoğraf Karşılaştırması

Kamera konusunda en iddialı iki telefon karşı karşıya geliyor. 3 kameralı Huawei P20 Pro mu, yoksa tek kamerasıyla fırtınalar estiren Google Pixel 2 XL mı? Detaylıca kıyasladık.

Yaklaşık 3 gün önce tanıtılan Huawei P20 Pro, kamera özellikleri bakımından herkesi etkiledi. 3 kamerası ile ciddi bir 'hype' yaratan Huawei P20 Pro, gerçekten beklediğimizi verecek gibi görünüyor. Kamera özellikleri bakımından en iyi telefon olarak gösterilen Huawei P20 Pro, bu unvanı hak edecek gibi görünüyor. Özellikle gece çekimlerinde ağzınızı açık bırakacak olan P20 Pro, bu konuda Google'ın Pixel 2 XL'ından bile daha iyi bir iş çıkarıyor.

Huawei P20 Pro lansmanının ardından Paris'te çekilen fotoğraflar, bize kıyaslama imkanı sunuyor. Gece fotoğrafçılığına yeni bir soluk kazandıran P20 Pro neler sunuyormuş, hep beraber bakalım.

Soldaki P20 Pro, Sağdaki Pixel 2 XL

Kameranın deklanşörünü 4 saniye boyunca açık tutarak farklı görüntüler yakalayıp, en iyi şekilde birleştirerek bize sunan P20 Pro, gece çekimlerinde Pixel 2 XL'a ciddi bir fark atıyor. Fotoğraftaki ağaç detayında açıkça görülen fark, P20 Pro'yu en iyi gece çekimi yapan cihazlar arasına sokmayı başarıyor. (Hatta birinci bile olabilir.)

Soldaki P20 Pro, Sağdaki Pixel 2 XL

Bir diğer örnekte ise görüyoruz ki, P20 Pro daha iyi bir doygunluk ve daha açık bir gökyüzü sunuyor. Arka plandaki Total logosu ve binalardan görebileceğiniz üzere, P20 Pro yine Pixel 2 XL'ın önünde. Aynı zamanda Huawei'in yapay zeka destekli algoritması sayesinde, hareketli objeleri en net şekilde çekebiliyorsunuz.

Soldaki P20 Pro, Sağdaki Pixel 2 XL

Oldukça az miktarda ışıkla çekilen bu fotoğrafların kesinlikle her ikisi de güzel, ancak Huawei'in üstünlüğüne yine şahit oluyoruz. Kumlanmanın daha az olduğu bir gökyüzü sunan P20 Pro, piramitteki detaylarda da öne geçiyor.

Soldaki P20 Pro, Sağdaki Pixel 2 XL

Yüksek ışıkta -birçok telefon gibi- her ikisi de gayet güzel sonuçlar verse de Huawei'in yapay zeka işleme birimi dikkatli kullanılmalı. Farklı sahneler için en iyi ayarı sunmayı vadeden P20 Pro'nun yapay zekası bazen afallayabiliyor. Mavi gökyüzünü daha da belirginleştiren Huawei, bu hareketiyle fotoğrafın doğallığını tam anlamıyla mahvetmiş.

Soldaki P20 Pro, Sağdaki Pixel 2 XL

Az önceki fotoğraf, kesinlikle Huawei'in yapay zeka işleme biriminin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Kontrast ve doygunluk oranını en iyi şekilde ayarlayan yapay zeka sayesinde P20 Pro, bu fotoğrafta Pixel 2 XL'ın önüne geçmiş.

Huawei P20 Pro ve Google Pixel 2 XL'ın fotoğraf kıyaslamasından sizlere sunduğumuz örnekler bu kadardı. Huawei, P20 Pro modeliyle kamera özellikleri bakımından zirveye oturmak istediğini açıkça ortaya koyuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Huawei P20 Pro'yu beğendiniz mi?