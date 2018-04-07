Fotoğraf meraklıları için P20 Pro söz konusu olduğunda Huawei kesinlikle büyük bir devrim yaptı. Leica lense sahip bu üçlü kamera, mükemmeliyetin yeni tanımı olacak.

P20 Pro kamerasının çok iyi olduğuna önceki yazılarımızda da değinmiştik. Şimdi ise Paris'te geçirilen süre boyunca, Pro'yla birlikte çekilen birçok resmi sizlerle paylaşıyoruz. P20 Pro'nun farklı modlarını ve kamera özelliklerini gerçek ortamda gösteren bu fotoğraflar, telefon için yapılmış herhangi bir PR çalışması değil.

Günışığı Çekimleri

Kontrol edebileceğiniz birkaç 40MP çekimlerle başlayabiliriz. Tamamen doğal çözünürlükteki bu fotoğraflar diğer çekimlere nazaran çok da iyi bir performans sergileyememiş, çünkü P20 Pro tarafından kullanılan Quad-bayer sensörü günışığında diğer modlara nazaran pek de güçlü çalışmıyor.

Düşük Işık Çekimleri

Düşük ışıklı ortamlarda hiçbir keskinlik olmamakla birlikte, devasa 40MP ana sensörünü kullananan telefon, güneş battığında doğal olarak dezavantajlara sahip oluyor. Bazı etkileyici sonuçlar için siyah beyaz kamerayı da kullanabilirsiniz. Bir renkli bir fotoğrafın üzerine bir filtre uygulamaktan kesinlikle daha iyi ve daha canlı duruyor.

HDR ve Diğer Özel Modlarla Yapılan Çekimler

Greenery modu kapalı iken ve Greenery modu açık iken

Gündüz saatlerinde, gece modunu çalıştırmanızı engelleyen hiçbir şey yok. Bunu yapmak, ilginç fotoğraflar çekmenizi sağlayabilir ve bu modu gündüz kullanmak HDR efektleriyle neredeyse aynı fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.

Gece modu kapalı ve gece modu açık

Diyafram Modu

Arkasındaki üç kamera ile telefonunuzda bazı diyafram hileleri yapmak P20 Pro'da garantidir. Telefon bu tip efektler için bir yoğunluk kaydırıcısı ile birlikte özel bir moda sahip. Zaman ayırırsanız gerçekten etkileyici fotoğraflar çekebilirsiniz. En iyi özelliklerden birisi, telefonun yakalanan tüm fotoğrafları saklayabilmesi, böylece işlem sonrası odak mesafesini ve bulanıklık etkisini değiştirebilirsiniz.

Video

Son olarak, göz atabileceğiniz birkaç örnek video da P20 Pro ile çekilmiş. Bunlar arasında 720p ve 960fps ağır çekim modu ve 720p ile hızlandırılmış bir zamanlayıcı bulunuyor.

Umuyoruz, P20 ile çekilmiş Paris fotoğraflarını ve videoyu beğenmişsinizdir. Eğer tüm fotoğraflara erişebilmek isterseniz bu adresten ulaşabilirsiniz.