Huawei P20 Pro Kamera Konusunda Lumia 1020'nin Gelişmişi mi?

Huawei'nin 3 kameralı amiral gemisi P20 Pro, günümüzün en iyi kameraya sahip akıllı telefonu. Lumia 1020 ile oldukça benzerlik gösteren kamera donanımına sahip P20 Pro, teknik özellikler bakımından 1020'nin geliştirilmişi gibi görünüyor.

Huawei P20 Pro, üçlü kamera kurulumu ve çıkardığı olağanüstü sonuçlarla son yılların muhtemelen en çılgın kamerasına sahip telefon olma niteliğini taşıyor. 40 MP f/1.8 değerlerini taşıyan ana kameraya ek olarak, 8 MP f/2.4 telefoto lensi ve 20 MP f/1.6 monokrom lense sahip olan telefon; Dxomark'a göre en iyi kamerayı taşıyan telefon olarak değerlendiriliyor.

2013 yılında satışa çıkan Nokia Lumia 1020, zamanına göre mobil fotoğrafçılıkta bir devrim yaratmıştı. 41 MP kamerasıyla bilinen tüm kuralları yıkan Nokia, Lumia 1020 modelini Windows Phone yerine Android işletim sistemiyle çıkarsaydı muhtemelen çok daha iyi satış rakamlarına ulaşacaktı. Peki aradan 5 yıl geçmesine rağmen Lumia 1020, Huawei P20 Pro'ya göre ne kadar geride? Gelin hep beraber bu sorunun cevabını arayalım.

Nokia Lumia 1020 5 yıl önce neler sunuyordu?

2013 yılında tanıtılan Nokia Lumia 1020, çift çekirdekli Snapdragon S4 Plus yonga seti ve 2 GB RAM'e sahipti. Zamanının amiral gemi donanımı olan Snapdragon S4 Plus, varsayılan olarak 20 MP'e kadar olan kamera sensörlerini destekliyordu. Qualcomm ve Nokia, 41 MP sensörü bu işlemciyle uyumlu hale getirmek için ekstra çaba harcadı. Qualcomm tarafından geliştirilen bir ISP kullanan telefon, döneminin en iyi kameralı telefonuydu. Ardından Microsoft'a satılan Nokia, yüksek megapiksel hevesinden vazgeçti.

Lumia 1020'nin geliştiricileri, P20 Pro için de çalıştı

Zamanında beklenen ilgiyi göremeyen Lumia 1020, bugünün teknolojilerini kullansa çok daha iyi yerlere gelebilirdi. 5 yıl öncesine göre çok daha iyi performans sunan yonga setleri, karmaşık işlem yazılımları ve kamera sensörleriyle P20 Pro; Lumia 1020'nin kamera tarafında devam modeli niteliğini taşıyor. PhoneArena'nın iddiasına göre P20 Pro'nun kamera tarafının geliştirilmesinde rol alan önemli kişiler, daha önce Lumia 1020 için çalışmıştı.

Yüksek çözünürlüklü kamera, iyi bir sonuç için gereken etmenlerden biri

Lumia 1020 ile çekilen bir fotoğraf

Huawei ve Nokia, 40 ve 41 MP'lik çözünürlüklerinde kameraları sadece gösteriş için ortaya atmadı. Düşük çözünürlüklü görsellerin kalitesini artırmak ve gece çekimlerini iyileştirmek için kullanılan kameralar, alanında en iyileriydi.

Lumia 1020, 41 MP'lik kamerayla çekilen fotoğrafları 5 MP'e indirgeyerek, aşırı örnekleme yoluyla çok daha kaliteli fotoğraflar elde edilmesine sebep oldu. Sonuçta 41 MP'lik bir fotoğrafı Facebook veya Instagram'a yüklemeyeceğinize göre, kullanılan bu yöntem oldukça mantıklı. Sony'nin son yıllarda satışa çıkardığı telefonlarda da kullanılan bu teknoloji, son olarak Huawei P20 Pro'da kullanılıyor. Kullanıcılara tam çözünürlükte veya 10 MP çözünürlükte fotoğraf çekme seçeneği sunan P20 Pro, Nokia'nın kullandığı teknolojiyle oldukça benzer bir teknoloji sunuyor.

Lumia 1020'nin en büyük eksiği neydi?

Zoom yetenekleri konusunda da benzerlik taşıyan P20 Pro ve Lumia 1020 arasındaki en büyük fark ise donanım tarafında kendini gösteriyor. Lumia 1020'nin en büyük sorununu çözen P20 Pro, 2018 yılının donanımlarını en iyi şekilde kullanmayı başarıyor. Günümüz yonga setlerine göre oldukça kötü bir performans sunan Snapdragon S4 Plus ve 2 GB RAM ile Lumia 1020, güçlü kamera donanımını doyuramıyordu. Yaklaşık 4 saniyelik fotoğraf çekim süresi sunan 1020'nin en büyük eksiği buydu.

Aradan 5 yıl geçti ve mikroçip teknolojisi büyük bir ilerleme kaydetti. P20 Pro'ya güç veren Hisilicon Kirin 970; Snapdragon 845 ve Exynos 9810 kadar hızlı olmasa da oldukça iyi bir performansa sahip; ayrıca yapay zeka konusunda gerçekten yetenekli. 5 yıl öncesine göre çok daha güçlü yonga seti, 6 GB RAM ile buluştuğunda Lumia 1020'nin en büyük problemi (yavaş çekim süreleri) geride kalmış oldu.