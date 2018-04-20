Huawei P20 Pro Vs Canon 5DS R Fotoğraf Makinesi

Akıllı telefonlar arasında en başarılı kameraya sahip olduğu düşünülen Huawei P20 Pro, gözünü yükseklere dikerek Canon'un DSLR fotoğraf makinesi ile düelloya girdi, sonuç oldukça ilginç.

Yeni Huawei P20 Pro bildiğiniz üzere tam bir fotoğraf canavarı olarak adından sıkça bahsettiren bir cihaz. Hatta Huawei’ye göre bu cihaza ait kamera, günümüz akıllı telefonları içerisinde açık ara lider durumda.

3 sensörden oluşan bu cihazın kamera ekipmanlarının bir tanesi oldukça dikkat çekici bahsi geçen kamera tam tamına 40 megapiksel. Teknik üstün özellikleri bir yana bugün oldukça ilginç bir karşılaştırma ile karşınızda olacağız. Hayır, P20’yi başka bir akıllı telefonla ya da iPhone X ile karşılaştırmayacağız, esaslı mı esaslı bir 50 megapiksellik Canon DSLR bugün Huwavei P20 Pro’nun ezeli rakibi olacak. (Sırası ile her ilk fotoğraf Canon'a, 2. fotoğraf ise P20'ye ait olacak)

İki cihazın da otomatik modda eşit şartlarda çekim yaptığını hatırlatmak gerekiyor. İlginç bir şekilde Pro 20'nin canlı renk sunma dalında daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Şimdi ise sıra en heyecanlı kısımda; düşük ışık seviyesinde çekilen fotoğrafları karşılaştıralım.

2. fotoğrafta görebileceğiniz üzere P20 tam anlamıyla realistik olmasa da oldukça göz kamaştıran bir fotoğrafa imza atmış. Standart bir tarz olmasa da gerçekten başarılı bir fotoğraflama ile karşı karşıyayız, üstelik Canon, yukarıdaki pozlamaya oldukça uzun bir çalışma sonucu ulaşabilirken, P20 Pro'nun bu görüntüye ulaşması yalnızca saniyeler sürdü.

Sonuç olarak tabii ki Canon’un profesyonel makinası, Huawie P20 Prodan üstün olsa da bu cepte taşınabilir ‘telefon’ Canon yanında hiç de ezilmişe benzemiyor. Aksine kafa tuttuğunu bile söylemek Canon’a haksızlık olmaz.