Huawei'nin yeni amiral gemisi P20 Pro'nun tüm özellikleri sızdırıldı. 40MP ana kameraya sahip olan cihaz, 5x yakınlaştırma özelliği ile uzak çekimler için ideal olabilir.

Samsung ile birlikte Android platformunun lider akıllı telefon üreticilerinden olan Huawei, yeni orta seviye ve amiral gemisi akıllı telefonlarını 27 Mart Salı günü Paris’te düzenleyeceği görkemli etkinlik ile tüketicilere tanıtacak. Bu etkinlik öncesinde P20 serisinin amiral gemisi olan P20 Pro’nun teknik detayları sızdırılmış durumda ve cihaz, kesinlikle rakiplerinden aşağı kalır özellikler sunmuyor.

Bildiğiniz gibi son dönemde akıllı telefon kameralarının profesyonel fotoğraf makineleri ile yarışır performanslar sunması, üreticiler için bambaşka bir rekabet oluşturmuş durumda. Biz henüz ‘çift kamera şart mı?’ sorusuna net bir yanıt bulamamışken Huawei, P20 Pro ile birlikte 3 arka kamerayı tüketicilerin hizmetine sunuyor. Bu kameralardan ilki 40MP çözünürlüğünde bir RGB sensör. İkincisi ise 20MP çözünürlüğünde bir monokrom sensör. Üçüncüsü ise 8MP çözünürlüğünde bir telefoto sensör.

Sızıntılara göre 40MP’lik RGB ve 8MP’lik telefoto sensörler Huawei’nin ‘Hybrid Zoom’ adını verdiği bir özellik ile 5x yakınlaştırma sunacak. Üç kameranın diyafram aralıkları f/1.6 ile f/2.4 arasında değişiyor ki bu da P20 Pro’nun her türlü ışıkta kaliteli fotoğraflar çekebileceğini gösteriyor. Ayrıca cihaz 24MP’lik ön kamerası ile son derece çarpıcı selfieler çekmeyi vaat ediyor.

Huawei’nin yeni amiral gemisi P20 Pro, 6.1 inçlik ekranında Full HD+ çözünürlük sunuyor. 19:9 görüntü formatı sunan AMOLED ekranda ön kamera ve ahizenin bulunduğu küçük bir çentik de yer alıyor. Huawei, Samsung gibi alt çerçeveyi tamamen sıfırlamadı fakat var olan ince çerçeveye parmak izi tarayıcıyı sığdırarak bu çerçevenin bir işlevi olmasını sağladı.

Cihazın ‘göremediğimiz’ detaylarına bakacak olursak Huawei P20 Pro, şirketin kendi üretimi amiral gemi işlemcisi olan Kirin 970’den gücünü alacak. 6GB RAM kapasitesine sahip olan cihaz, 128GB dahili depolama alanı sunacak. Söylentilere göre Huawei, bazı pazarlarda 256GB’lık versiyonlar da satışa sunacak. P20 Pro, 4000mAh bataryası ile kullanıcılara şarj sıkıntısı yaşatmayacak. Ayrıca IP67 sertifikası bulunan cihaz, suya ve toza karşı da dirençli olacak.

7.65mm inceliğe sahip olan Huawei P20 Pro, yalnızca 174 gramlık bir ağırlığa sahip. Bluetooth 4.2 ve NFC bağlantısı bulunan cihaz ayrıca 28 LTE bandında bağlantıyı destekliyor. Sızıntılara göre Huawei P20 Pro’nun Avrupa fiyatı 899 Euro olacak. Bu da cihazın Galaxy S9’dan daha pahalı olacağı anlamına geliyor. Ne kadar güçlü olursa olsun Huawei’nin daha yüksek bir fiyat ile Samsung’la baş edip edemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.