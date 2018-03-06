Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9’dan Bile Pahalı Olabilir!

Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Huawei'nin yeni amiral gemisi P20 Pro, Samsung'un amiral gemisi Galaxy S9'dan daha yüksek bir bedelle satışa sunulacak.

Mobil Dünya Kongresi sırasında sessizliğini bozmayan Huawei, 27 Mart’ta yeni P20 modellerini tüketicilerin beğenisine sunacak. P20 Lite, P20 ve P20 Pro olmak üzere üç farklı segmentte telefon tanıtacak olan şirket, her ihtiyaca ve bütçeye uygun modeller sunarak tüketicileri memnun etmeye çalışacak.

Huawei, yeni akıllı telefonları hakkında pek fazla ipucu vermedi. Fakat elde edilen bazı sızıntılara göre yeni Huawei amiral gemisinde iPhone X benzeri bir çentik ve üç arka kamera bulunacak. Dünyanın en çok telefon satan markalarından biri olmasına karşın amiral gemileri ile ön plana çıkamayan Huawei’nin üç kameralı bir akıllı telefonla neler yapacağını görmek heyecan verici olabilir.

Son haftalarda gerçekleştirdiği sızıntılarla dikkatleri üzerine çeken Roland Quandt, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile yeni Huawei P20’lerin Avrupa fiyatlarını açıkladı. Quandt’ın tweet'ine göre P20 Lite sadece 369 Euro, P20 679 Euro, amiral gemisi P20 Pro ise 899 Euro fiyat etiketine sahip olacak.

Eğer bu fiyatlar gerçek ise yeni Huawei P20 Pro, Avrupa’da 859 Euro fiyatı olan yeni Samsung amiral gemisi Galaxy S9’dan daha yüksek bir ücretle satışa çıkmış olacak. Bu da Huawei’nin yeni amiral gemisine fazlasıyla güvendiğini gösteriyor. Ne olursa olsun iPhone X, 1.159 Euro fiyat etiketi ile hala Avrupa’nın en cep yakan telefonu konumunda bulunuyor.