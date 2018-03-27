Huawei P20 ve Huawei P20 Pro - Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin en yeni amiral gemileri Huawei P20 ve P20 Pro tanıtıldı. Her iki cihaz da çentikli ve 'alt çerçeveli' tasarımları ile dikkat çekerken P20 Pro, üç arka kamerası ile rekabete bambaşka bir boyut getiriyor.

Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Huawei, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlediği görkemli basın etkinliği ile yeni amiral gemileri P20 ve P20 Pro’yu tüketicilerin beğenisine sundu. İki cihaz arasında en çok dikkat çekeni şüphesiz ki Leica markalı üç arka kamerası bulunan P20 Pro.

Huawei P20

‘Küçük’ model olan P20 ile başlamak gerekirse; cihaz beklenildiği gibi çentikli bir ekrana sahip. Fakat bu çentik iPhone X’a kıyasla çok küçük olduğu için daha kabul edilebilir diyebiliriz. Cihaz, genel olarak ince çerçeveli bir tasarıma sahip olsa da ekranın altında bulunan kalın çerçeve, tasarımın şıklığına bir miktar gölge düşürüyor. Fakat Huawei’nin parmak izi tarayıcıyı bu kalın çerçeveye yerleştirmesi, bazı tüketicileri memnun edebilir.

Yeni Huawei P20, 5.8 inçlik Full HD+ bir LCD ekrana sahip. Rakiplerinin OLED ekran kullandığı bir dönemde Huawei’nin LCD ekranı tercih etmesi bir eksi gibi görünse de Huawei Mate 10’dan bildiğimiz PenTile RGBW matrisi, kesinlikle bir amiral gemisi için yeterli görüntü kalitesini sunabiliyor.

P20, Huawei’nin kendi üretimi olan 4’ü performans, 4’ü verimlilik üzerinde olan 8 çekirdekli Kirin 970 işlemcisinden gücünü alıyor. Cihaz, grafik konusunda ise Mali-G72MP12 GPU’ya güveniyor. 4GB RAM kapasitesi bulunan telefonda 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. Fakat hibrit SIM yuvası, depolama alanının hafıza kartı ile arttırılmasına imkan tanıyor.

Amiral gemisi denince en önemli konulardan biri olan kameraya baktığımızda ise P20’nin Leica markalı çift kamera teknolojisine sahip olduğunu görüyoruz. Ana kamera f/1.6 diyaframa sahip 12 megapiksellik bir RGB sensörken, ikincil kamera 20 megapiksel çözünürlüğünde yine f/1.6 diyaframa sahip bir monokrom sensöre sahip.

4 yönlü otomatik odaklama özelliğine sahip olan P20, portre modunun yanı sıra birçok arka plan ve aydınlatma efektleri, 2x optik yakınlaştırma, 720p’de 960fps ağır çekim gibi özelliklere sahip. Kameraların ağır çekim yetenekleri özellikle Galaxy S9’dan sonra fazlasıyla konuşulur olmuştu ki Huawei P20 bu konuda da geride kalmadı.

Elbette ki konu bir amiral gemisi ise selfie yetenekleri de son derece önemli. P20’nin 24 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası yüksek kalitede fotoğrafların yanı sıra arka plan bulanıklığı, stüdyo aydınlatması ve yüz tanıma kilidi gibi önemli özelliklere sahip. Özellikle selfieler için bokeh efekti son dönemde fazlasıyla aranan bir özellik olmuş durumda.

Huawei P20’nin şirketin kendi hızlı şarj teknolojisi olan Super Charge destekli 3400 mAh kapasiteli bataryası, kesinlikle standart bir amiral gemisinden daha azını vadetmiyor. Hatta P20’nin günümüz amiral gemilerine göre daha küçük bir ekranı olduğunu düşünürsek, şarj ömrü konusunda kullanıcısını kesinlikle memnun edecektir.

Huawei P20 Pro

Huawei’nin bugün tanıttığı diğer amiral gemisi P20 Pro ise günümüz amiral gemilerine daha yakın olan 6.1 inçlik bir ekrana sahip. Ekran P20 ile aynı çözünürlüğe sahip olmasına karşın daha büyük olduğu için piksel yoğunluğu bakımından bir miktar geride kalıyor. Yine de Full HD+ çözünürlüğündeki LCD ekranın yeterli görüntü kalitesini sağladığını belirtelim.

P20 Pro da P20’de olduğu Huawei’nin Kirin 970 işlemcisinden gücünü alıyor fakat cihaz 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile donanım gücünü bir miktar yukarı çekmiş oluyor. P20 Pro da hibrit SIM yuvası ile hafıza kartı desteği sunuyor.

Huawei P20 Pro’yu rakiplerinden ayıran en önemli özellik ise Leica markalı 3 arka kameraya sahip olması. İkili modülde 40 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir RGB ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframlı bir telefoto lens bulunurken, ayrılmış olan kamera modülünde de 20 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyaframa sahip bir monokrom sensör bulunuyor.

P20’de olduğu gibi 4 yönlü otomatik odaklamaya sahip olan kamera, ek olarak x3 optik yakınlaştırma ve x5 hibrit yakınlaştırma özelliklerine sahip. 102,400 maksimum ISO değerine ulaşabilen kamera, 3 metreye kadar yakınlıkta 0.3 saniyede odaklama vadediyor. Kamera elbette P20’de olduğu gibi 720p’de 960fps ağır çekim yakalama yeteneğine sahip.

Ön kamerası P20 ile bire bir aynı olan P20 Pro, batarya noktasında ise ‘kardeşinin’ bir adım önüne geçiyor. 4000 mAh kapasiteli olan batarya, Super Charge teknolojisi ile 22.5W’da 30 dakikada %58 dolum oranına ulaşabiliyor ki bu da 30-40 dakikalık bir şarj ile sabahtan akşama kadar telefonunuzu kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Her iki cihazın da tasarımı neredeyse birebir aynı olmasına karşın P20 suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda IP53 sertifikasına sahipken, P20 Pro IP67 sertifikasına sahip. Her iki cihaz da kutudan Android’in son sürümü olan Android 8.1 Oreo ile çıkarken Huawei’nin EMUI 8.1 arabirimine sahipler.

Tamam, iki cihaz da çok güçlü, iki cihaz da çok şık. Peki fiyatları nedir? Küçük model olan Huawei P20, 649 Euro fiyat etiketi ile raflara gelecek. Daha güçlü model olan Huawei P20 Pro ise 899 Euro fiyatı ile tüketiciler ile buluşacak. Cihazların Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Huawei P20 ve P20 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlarının karşılığını verebilirler mi?