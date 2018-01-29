Huawei P20 Serisinin Hangi Renklerde Geleceği Sızdırıldı!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir sızıntıyla birlikte, model adından genel bilgilerine kadar bir çok şeyi sızdırılan Huawei P20 serisinin model model hangi renklerle geleceği de sızdırıldı.

Artık markalar için lansmanlardansa sızıntılar daha mı önemli bilmiyoruz. Ancak günümüzde artık büyük akıllı telefon üreticilerinin, ürettikleri telefonlarla ilgili o kadar çok şey sızdırılıyor ki, artık lansmanları beklemez hale geldik. Yine geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi, Huawei P20 serisi ile ilgili sızıntılarde hem model adı hem de genel teknik özelliklerini öğrenmiştik. Şimdi de yeni bir sızıntıyla birlikte hangi modellerin hangi renklerle piyasaya çıkacağı da ortaya çıktı.

"Huawei P10 serisinin renk seçeneklerinin tamamı."

Huawei P10 serisine ait telefonlarını toplamda 8 farklı renkle piyasaya sunmuştu. P20 serisi ise, geçtiğimiz gün öğrendiğimize göre tam olarak 3 modelle birlikte gelecek. Yeni sızıntıya göre ise bunlardan "Emily" kod adlı P20 modeli; seramik siyahı ve alacakaranlık(burada bahsedilen renk oldukça koyu bir lacivert) renk seçeneğiyle, "Charlotte" kod adlı P20 Plus; yine P20 ile aynı renk seçenekleriyle, "Anne" kod adlı P20 Lite ise; gece yarısı siyahı, Klein Mavisi(yüzme havuzlarında oluşan mavi renge yakın) ve Sakura Pembesi(kiraz çiçeği pembesi) renk seçenekleriyle birlikte gelecek.

Huawei'nin P20 serisiyle ilgili şu an sadece bilmediğimiz, tam donanımsal özellikleri ve fiyatı kalmış oldu. Muhtemelen Mobile World Congress 2018'de tanıtılacak olan cihazla ilgili bu bilgileri de bu sayede öğrenmiş olacağız. Peki siz ne düşünüyorsunuz? P20 serisi ile ilgil fiyat tahmininiz neler?