Huawei'nin P20 serisine ait yeni bir telefonun videosu, Çin menşeyli sosyal ağ Weibo'da sızdırıldı.

27 Mart, bir süredir herkesin merakla beklediği Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonları P20 serisinin çıkacağı tarih. Bu tarihe çok fazla kalmasa da, Huawei'nin P20 modelleri hakkında o kadar çok sızıntı gerçekleşti ki, artık bu sızıntıların heyecanı bile kalmadı diyebiliriz. Şimdi de yine Huawei'nin başka bir P20 modeline ait bir sızıntı daha geldi.

Bildiğiniz gibi 3 ayrı model halinde gelecek olan P20 serisinin, "P20 Lite", "P20" ve "P20 Pro ya da Plus" olarak geleceği biliniyor. Bu sefer sızdırılan video da gördüğümüz cihazın ise büyük bir ihtimalle ön tarafı fiziksel bir tuşa sahip olmayan "P20" ya da "P20 Pro" modeli olduğu düşünülüyor. Piyano siyahı renkteki model hakkında en dikkat çeken şey ise, iki tarafının da yekpara cam kaplı olması ve eğik kenarlı ekrana sahip olması.

Aynı Huawei Mate 10'daki eğik ekranlı tasarıma sahip cihaz hakkında, fazladan bir bilgi de yok. Çünkü diğer sızıntıların aksine arka yüzeyinde hangi modele ait olduğunu belirleyen bir kod ad barındırmıyor. Bildiğiniz gibi P20 serisine ait modeller belirli kod isimlerle anılacaktı. Ayrıca bu kod adların, cihazın arka yüzeyinde yazılı olacağını da geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir sızıntı ile öğrenmiştik.

Evan Blass'ın yayınladığı bir sızıntıda "Shirley" kod adlı P20 modelini görmüştük. Bu anlamda bir kod adına sahip olmadığı için şimdilik videodaki cihazın hangi model olduğu tam olarak belli değil. Ancak yine geçtiğimiz gün sızdırılan Huawei'nin P20 hakkındaki basın görselleri göz önüne alınırsa, cihazın "P20 Lite" olmadığı kesin. Siz ne düşünüyorsunuz? P20 hakkındaki sızıntılar bitecek mi? Yoksa bu sızıntılar kasti bir şekilde mi gerçekleştiriliyor?