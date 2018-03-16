Huawei P20 Tarafından Çekilen Fotoğraflar Sızdı!

Çinli dev şirket Huawei’nin son yıllarda kamera konusunda ciddi bir otoritesi var. Görünüşe göre piyasaya sürülmesine az bir vakit kalan Huawei P20, şirketin üstünlüğünü devam ettirecek. Stüdyo kalitesinde fotoğraflar yakalayan bir telefon geliyor, P20 tarafından çekildiği söylenen fotoğrafları bir de siz görün.

2016 yılında P10 modeliyle raflarda yerini alan Huawei, çift kameralı fotoğraf deneyimini sunan ilk şirketlerden birisiydi. Sonralarda Apple ve Samsung'un ardından en başarılı üçüncü üretici olarak yerini sağlama aldı, Mate serisiyle fotoğraf konusundaki iddiasını sürdürdü. 27 Mart’ta Paris’te düzenlenecek özel bir etkinlikle görücüye çıkacak P20 de şirketin bu performansından sonra merakla bekleniyor.

P20’nin kardeşlerinin aksine çift değil üç kamerayla geleceği söylentileri var. P20 Pro, P20 ve P20 Lite olarak 3 farklı modelle aile şeklinde göreceğimiz yeni cihazların Pro sürümü, fotoğraf konusunda hatıra alışkanlıklarınızı bile değiştirebilir.

Cnet ve İspanya’nın önemli haber kuruluşlarından Espanol tarafından doğrulanan sızıntılara göre aşağıdaki fotoğraf, Huawei P20 ile çekilmiş:

Bu fotoğraflara dayanarak kameranın ne kadar iyi olacağına dair net fikirlerimiz oluşmaya başladı:

Huawei’nin kamera konusunda zaten bizi yanıltmasını beklemiyorduk ama bu kadar yüksek bir performansın, bir akıllı telefon gövdesinde toplanması için daha çok zamana gerek duyulduğunu düşünüyorduk. Nitekim Huawei, sadece gün ışığında iyi olan kameraların aksine, yapay ışık ortamında bile hiçbir kumlanma belirtisi göstermemiş.

Birkaç hafta içinde ne kadar doğru olduğunu öğreneceğiz, fakat CNET en Español tarafından elde edilen yeni fotoğraflara dayanarak, kaç tane olursa olsun kameraların ne kadar iyi olacağına dair bir fikrimiz var.

EML kodu ise 23 Şubat’ta ortaya çıkan Emily isimli bir cihaza ait ve bu cihaz, Huawei’nin şirket içinde gizliliği korumak adına kullandığı bir kod. Tahmin edeceğiniz üzere P20’yi ifade ediyor.

Çekilen fotoğrafların üçlü kamera donanımının bir eseri olduğundan henüz emin değiliz. Ancak titizlikle çalışılan bir sistemi göreceğimizi söylemek mümkün. Bir fotoğraf makinesi stüdyo ortamlarında iyi sonuçlar veriyorsa, gündelik kullanımlarda harikalar yaratacaktır.

27 Mart’ta tüm gelişmeleri aktarıyor olacağız, takipte kalın :)