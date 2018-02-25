Huawei'nin yeni amiral gemisi telefon serisinin iki yeni üyesi P20 ve P20 Plus'ın resmi basın görselleri sızdırıldı.

Bugün bildiğiniz gibi tüm gözler Samsung S9 ve S9+'ın lansmanının üzerinde. Ancak rakip firmalar da, şu aralar yeni amiral gemilerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi Huawei'de bunlardan biri ve P20 serisi ile 3 adet yeni telefon kapımızda. Ancak Huawei, Samsung MWC 2018'i domine edeceği için telefonlarını 27 Mart'ta kendi düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtmak istiyordu.

Tanıtım gerçekleşmeden zaten telefon serisi ile ilgili tonlarca sızıntı olmuştu. Bu sızıntılara şimdi de bir yenisi daha eklendi. Huawei P20 ve P20 Plus'ın basın görselleri sızdırıldı. Ancak GSMArena'ya göre bu sızıntıların bugün gerçekleşmesi çok fazla tesadüf değil. Bir sürü resmi kaynak basın görsellerinin sadece anlaşmalı basın kuruluşlarına gittiğini ve eğer bunlardan biri sızdırılırsa, Huawei'nin sızıntı kaynağına ulaşabileceğini söylüyor.

Bu anlamda sızıntıların basın tarafından değil, Huawei tarafından yapıldığı düşünülüyor. Tabii ki sızıntılarda çok uzun süredir, resmi olmayan sızıntılardan bildiğimiz çentik meselesi dışında çok fazla bir şey görmüyoruz. Huawei belli ki çerçevesiz ve telefonun ön kamerasını ekranın içerisine yerleştirdiği bir tasarımın peşinde ve resmi olarak da bu durum artık doğrulanmış oldu.

Bunun dışında ise yine zaten Çin'deki bazı satış sitelerinden ortaya çıkan sızıntılarda da gördüğümüz gibi, Huawei P20'nin ön tarafında hem fiziksel tuş hem de parmak izi okuyucusu görevi gören bir bölümü de görüyoruz. P20 Plus'ta ise ön tarafta fiziksel bir tuş yok, yani parmak izi okuyucu telefonun arka bölümüne alınmış. Bilmediğimiz fazla detay olmasa da, bildiğimiz detayların resmi doğrulaması niteliğindeki bu sızıntı Samsung'un bugün ki tanıtımını sabote edecek mi bilinmez. Ama zaten çok fazla büyük bir bilgi de ortaya çıkmamış durumda. Siz ne düşünüyorsunuz?