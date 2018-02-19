Huawei P20 ve P20 Plus’ın Batarya ve Ekranları Belli Oldu!

Huawei’nin 27 Mart 2018’de duyuracağı iki yeni amiral gemisi telefonlarına ait yeni bilgiler var.

MWC 2018’e artık bir haftadan daha kısa bir süre kaldı fakat Huawei’nin bu etkinliği es geçerek, iki yeni cihazını 27 Mart 2018’de yapacağı kısa süre doğrulanmıştı. Dolayısıyla yeni telefonları görmemiz için 1 aydan daha fazla bir süre beklememiz gerekiyor. Yine de bu süre, telefonlar hakkında bazı bilgiler edinmemiz için engel değil.

Bugün edinilen bilgilere göre Huawei P20 ve P20 Plus’ın hangi bataryalarla geleceği belli oldu. XDA’nın yazılım kodları aracılığıyla elde ettiği bilgiler, Huawei P20’nin 3200mAh, P20 Plus’ın ise 4000mAh batarya ile geleceğini gösteriyor. Huawei P20 Plus, geçtiğimiz günlerde pil karşılaştırma ölçütünde rakiplerini küçük durumda bırakan Huawei Mate 10 Pro’yla benzerlik gösteriyor. Kirin 970 yonga setiyle birlikte gelecek Huawei P20’nin de batarya verimliliği konusunda rakiplerine kök söktüreceği belirtiliyor.

XDA’nın elde ettiği bir başka bilgi ise her iki telefonun da boydan boya ekranla gelecek olması. Bu da mantıksal olarak cihazların Mate 10 ve Mate 10 Pro’daki gibi OLED ekranla geleceğini öngörmemize sebep oluyor. Her ne kadar Huawei’nin LCD ekrana karşı bir önyargısı olmasa da bu bilgiler, P20 ve P20 Plus’ın %90 OLED ekranla geleceğini gösteriyor.

Elbette resmi tüm bilgilere 27 Mart tarihinde yapılacak etkinlikle ulaşacağız. Siz yine de o zamana kadar bizleri takip etmeye devam edin.