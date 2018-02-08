Huawei, P20'nin 3 Arka Kamerasının İpuçlarını Verdi!

Akıllı telefon piyasasında bir süredir Huawei'nin üç kameralı bir amiral gemisi tanıtacağına dair bazı söylentiler dolaşıyordu. Huawei, P20 modellerinin tanıtım etkinliğinin davetiyesinde bu söylentileri doğrulayan bazı ipuçları verdi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, üç yeni P20 modelini tanıtacağı 27 Mart 2018’de Paris'te gerçekleşecek lansman etkinliğinin davetiyelerini medya mensuplarına gönderdi. Daha önce ortaya atılan bazı söylentiler Huawei’nin üç kameraya sahip iki yeni amiral gemisi tanıtacağını iddia ediyordu ki davetiyede de bu söylentileri destekleyecek bazı ipuçları bulunuyor.

Paris’te bulunan Eyfel Kulesi’nin gösterildiği davetiyenin arka planında art arda dizilmiş üç halka bulunuyor. İddiaya göre bu üç halka, Huawei P20 ve P20 Plus’ın arkasında bulunan 3 kamerayı işaret ediyor. Ayrıca davetiyenin altında bulunan ‘See mooore with AI. (Yapay zeka ile daha fazlasını görün)’ cümlesinde ‘more’ kelimesinin üç halka bulunacak şekilde uzatılması da yine üç kameraya gönderme olarak yorumlandı.

Bu iki cihaza ek olarak tanıtılacak üçüncü akıllı telefon Huawei P20 Lite da Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylandı. FCC’de yer alan belgelere göre Huawei P20 Lite’da iPhone X’dakine benzer bir çentik bulunacak. Ayrıca cihaz, 19:9 ekran formatına sahip 5.8-6 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekrana sahip olacak. Huawei P20 Lite’da diğer iki modelden farklı olarak çift arka kamera bulunacak.