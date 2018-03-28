Huawei'nin çiçeği burnunda amiral gemileri P20 ve P20 Pro, DxOmark'tan aldıkları rekor puanlar ile zirvenin tepesine oturmuş durumdalar. Kısa zamanda da geçilmeleri kolay gözükmüyor.

Android ekosisteminin en büyük ikinci üreticisi olan Huawei, dün düzenlemiş olduğu basın etkinliği ile yeni amiral gemileri P20 ve P20 Pro’yu tanıttı. Huawei’nin yeni amiral gemileri ile en üst seviye kamera performansı sunacağını herkes tahmin ediyordu. Fakat şirket bunun çok üzerine çıkarak, DxOmark’ta listenin zirvesine yerleşti.

Huawei’nin iddiasına göre Leica markalı üç arka kamerası ile mobil fotoğrafçılığı, profesyonel fotoğrafçılığa bir adım daha yaklaştıran P20 Pro, DxOmark’tan aldığı rekor puan ile listenin en tepesinde bulunuyor. Fotoğraf performansı ile 114, video performansı ile de 98 puan almayı başaran cihaz, 109 ortalama puan ile rakiplerine toz yutturuyor.

İki kamerası ile nispeten daha zayıf kamera performansı sunan P20 modeli ise P20 Pro’nun bir adım gerisinde kalıyor. Fakat cihaz 107 fotoğraf performansı puanı, 94 video performans puanı ile ortalama 102 puana ulaşarak DxOmark listesinde P20 Pro’nun ardından ikinci sıradaki yerini alıyor.

DxOmark listesinin tamamen tarafsız ve doğru olduğunu söyleyemeyiz. Zira şirketlerin para ödeyerek DxOmark puanlarını arttırma ya da üreticilerin DxOmark’da yüksek puan alacak ayarları oluşturma imkanları bulunuyor. Fakat DxOmark’ın Huawei’nin yeni göz bebeklerini zirveye koyması, P20 ve P20 Pro’nun kamera konusunda hiç de hafife alınmaması gerektiğinin bir göstergesi.

Güncel DxOmark listesinde zirvede P20 Pro bulunuyor. İkinci sırada ise yine Huawei’den P20 bulunuyor. Üçüncü sırada Samsung’un çift diyaframlı kamerası ile göz dolduran Galaxy S9 Plus modeli yer alıyor. Dördüncü sırada tek kamerası ile çift kameralı rakiplerine meydan okuyan Google Pixel 2 bulunuyor. Apple’ın gözdesi iPhone X ise kendine ancak beşinci sırada yer bulabiliyor.