Muhteşem Tasarımıyla Karşınızda Huwei Honor 10!

Huawei P20 Pro'yu pahalı bulanlar için şirket Honor 10 adlı yeni bir telefon üretti. T

Huawei'nin alt markası Honor tarafından üretilen Honor 10, bugün amiral gemisi olarak piyasaya sürüldü. Huawei P20 Pro'ya benzer özellikler taşıyan bu cihaz, daha ekonomik yapısıyla dikkat çekiyor.

Huawe P20 Pro ile tasarım bakımından benzerlik gösteren Honor 10, önünde bir çentik ve arkasında yatay bir çift kamera kurulumuyla geliyor. Telefon, 19: 9'luk en-boy oranıyla birlikte 5.4 inçlik boyuta sahip. Honor 10, 2280 x 1080 gibi tatmin edici bir ekran çözünürlüğüne sahip olmasına rağmen maliyetleri düşürmek için OLED yerine LCD ekranla geliyor.

Honor 10'da kullanılan çift kamera sistemi, 16 piksellik bir ana sensörle ve 24 megapiksellik monochrome ile Huawei'nin telefon imzasını taşıyor. Çünkü P20'de de Honor'da da f / 1.8 diyaframlı lensler bulunuyor. P20 Pro kadar olmasa da yine de tatmin edici bir kalitede olan Honor 10'un içindeki işlemci de aynı. Kirin 970 Chipset'li telefonlar, 4GB RAM ve 128 GB'lık geniş bir depolama alanıyla birlikte gelir. Ancak telefon iki farklı hafıza kapasitesine sahip. Bataryaya gelecek olursak cihaz, 3,400 mAh pil değerine sahip.

Honor 10, şimdilik Avrupa üzerinden satışa sunuldu. Cihaz, Türkiye'ye de yakında gelecek. Avrupa genelinde satışa çıkan bu cihazlar, ülkemizde 2.104 TL üzerinden piyasaya sürülebilir.