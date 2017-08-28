P9 Lite'ın mini versiyonu olan telefon, Macaristan'da görüldü.

Huawei daha düşük seviyeli cihazlarını ön plana çıkarabilmek için amiral gemisi bir modeli yaymaya çalışıyor gibi görünüyor. Göründüğü kadarıyla mevcut P9 lite’ın daha küçük bir versiyonu, Macaristan’da görüldü.

5”, 720p ekranı olan telefon (5.2” 1080p’den fire vermiş), Android 7.0 Nougat üzerinde çalışıyor. Chipset olarak MediaTek MT8737T kullanan cihazın kısmen cimri bir adet quad-core işlemcisi var. Ama en azından 3.020 mAh’lik batarya, telefonun tek şarjda iki gün süreyle kullanılmasına olanak veriyor. Alt tarafta yer alan microUSB girişinin diğerlerinden pek bir farkı yok.

P9 Lite mine’nin kalınlığı 8.05mm olacak. Bu yönüyle de mini olmayan modelin 7.5mm’lik kalınlığından taviz verilmiş. Telefon, P9’un2017 modelindeki yuvarlak parmak izi okuyucusundan ödünç almış fakat LED flash kameranın diğer tarafına kaydırıldığı için aynı model değil. Açık söylemek gerekirse hem hafif hem de mini olan bir telefondan fazla da bir şey beklenmezdi.

Fakat en azından kamera tarafında fazla şey değişmemiş. Ana kamera hala 13MP çözünürlüğünde ama, öndeki kamera 5MP’ye düşürülmüş. Ve bir de LED flash kazanmış.

Telefon şu an itibariyle 190€’ya satışta. Çift SIM telefon olarak öne çıkan bu modelin tek SIM versiyonu sonbaharda çıkacak. Renk seçenekleri ise siyah, gümüş ve altın.