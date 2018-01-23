Huawei, P9’un Kamerasına Odaklanan Bir Güncelleme Yayınladı

Huawei’nin başarılı telefonu P9’a Galeri ve kamera özelliklerinin yer aldığı bir güncelleme geldi.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei, iki yıl önce çıkardığı P9 telefonu için güncelleme çıkarmaya devam ediyor. Telefonun Android 8.0 Oreo güncellemesini alıp almayacağı şu anda bilinmiyor, ancak şirket her halükarda kullanıcılara yeni güncellemeler sunmaya devam ediyor.

Huawei, P9’a şimdi de Highlights ve hareketli resimler oluşturmanızı sağlayan yeni özellikler getiriyor. İlk özellik, kullanıcıların Galeri’de yer, tarih ve albüm adı da dahil olmak üzere anahtar kelimeler içeren fotoğrafları aramalarına olanak tanırken, hareketli resimler özelliği, adından da anlaşılacağı üzere dinamik fotoğraflar çekmenize olanak tanır.

Gelen güncelleme, bu iki özelliğin yanı sıra, albümdeki anları ve Galeri’deki bir videoyu önizleme imkanı tanımanızı da sağlıyor. Huawei’nin bu güncellemeyi yapmış olması, pek çok kişiye göre telefonun Android 8.0 Oreo’yu almayacağı şeklinde yorumladı. Huawei, bu söylentilere rağmen,telefona Android 8.0’ın gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Huawei bundan sonra, telefon kullanımda değilse 02:00 - 04:00 arasında güncelleştirmeleri otomatik olarak indirecek. Güncelleme şu anda telefonunuza gelmiş olabilir, ancak Huawei’nin bu güncellemeyi adım adım kullanıcılara aktardığını hatırlatalım.