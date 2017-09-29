Huawei Sessiz Sedasız Nova 2i Modelini Tanıttı!

Huawei'nin her gün çıkan yeni telefonlarının ardı arkası kesilmiyor. Firma geçen yıllarda çıkardığı Nova modeline bir güncellemeyi de bugün sessiz sedasız tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, çok sayıda model çıkarması ve bunu sık sık yapması ile bilinir. Yakın zamanda dünya sıralamasında Apple'ı geçerek ikinci en çok satan üretici olan Huawei, yeni bir modelini daha çaktırmadan tanıttı.

Vmall'ın Malezya departmanında, online olarak ortaya çıkarılan telefon, FullView çerçevesiz ekranla geliyor ve şuan piyasada olan ve yakın zamanda çıkmış Nova 2 modelleriyle pek bir benzerlik taşımıyor. Cihaz aslına bakarsanız geçen hafta tanıtılan Maimang 6'nın uluslararası versiyonu diyebiliriz.

8 çekirdekli Kirin 659 çipsetinden gücünü alan cihaz 4 GB RAM'e sahip. 64 GB dahili depolaması bulunan cihaz 18:9'luk bir ekrana sahip ve çözünürlük konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ön tarafta çift, arka tarafta çift olmak üzere toplamda dört kameralı olan telefon, hem ön hem de arkada özel kamera efektlerine olanak sağlıyor. 3.340 mAh'lik bir pile sahip olan akıllı telefon Android 7.0 temelli EMUI 5.1 ile çalışıyor.

Mavi, siyah ve altın renklerine sahip telefonun fiyatı hakkında bilgi verilmedi. Umarız cihaz ülkemize de uygun fiyatla gelir ve bu deneyimi bizler de yaşarız.