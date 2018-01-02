Huawei, Son 4 Yıldaki En Düşük Gelir Artışını Yaşadı

Çinli akıllı telefon devi Huawei, 2013 yılından bu yana en düşük büyüme oranını 2017 yılında yaşadı. Şirket 2016'da %32'lik bir kar sağlarken bu oran 2017'de %15 olarak belirlendi.

Bu yavaşlamanın Huawei'inin akıllı telefon bölümündeki stratejisine bağlı olduğu belirtilirken, bu alandaki satışları da yukarı yönlü değişti. Şirket, 2015 yılında 100 milyon civarında cihaz satarken 2016'da 140 milyon'a yükseldi. Bu rakam 2017 yılı sonunda ise geçtiğimiz yıla göre %9'luk bir artışla 153 milyon oldu.

Huawei, Temmuz ayında aldığı bir kararla düşük segmentli telefonlardan vazgeçerek üst ve orta seviye telefonlara yönelmişti. Bir marka yaratma eğiliminde olan şirket iç pazarda da rekabetin artmasıyla dış pazara yönelmişti. Bunun sebebi olarak ise Çin'de akıllı telefonun insanlar tarafından benimsenme oranında müthiş bir yavaşlamanın olması gösterildi. Buna göre Çin'de 2016 yılında akıllı telefonları benimseme oranı %71'ken tahminlere göre 2020 yılında %74'e çıkacak. Buna karşın Huawei halen Çin'deki pazar liderliğini korumaya devam ediyor.

Huawei'n en büyük rakipleri olarak görülen Çinli, Oppo ve Xiaomi firmaları ürettikleri fiyat performans telefonlarıyla hem iç pazarı hem de Hindistan pazarını hedefliyorlar. Buna karşın Huawei, bu rekabetten vazgeçerek gözünü daha yukarılara dikti. Şirket, ABD'li hat şirketleri Verizon ve AT & T ile akıllı telefonlarını 2018 yılında ABD'li tüketicilere satma konulu görüşmelerde bulunuyor.