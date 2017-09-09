Huawei'nin SuperCharge Teknolojisi TÜV Onayından Geçecek

Süper hızlı şarj teknolojisiyle rakiplerine fark atan Huawei, aynı zamanda güvenliği de azami seviyeye taşımak için 150 yıllık sertifikalandırma firması olan TÜV Rheinland ile anlaşma yaptı.

Hızlı şarj, akıllı telefonlarda popüler bir özellik haline gelmeye başladı. Huawei, tüketicilerin güvenli bir ürün almalarını sağlamak için TÜV Rheinland ile işbirliğine giderek Huawei’nin SuperCharge teknolojisini sertifikalandırıyor.

TÜV, kalite sertifikası konusunda 1800’lü yıllara kadar uzanan bir geçmişe sahip. Kurum, buharlı ütüden asansöre kadar her çeşit ürünün inceleme ve sertifikalandırmasını yapıyor o tarihten bu yana. Şimdi ise piyasada mevcut en güçlü hızlı şarj cihazları için yapacak aynı işi.

SuperCharge, 4.5V’ta 5A akım sağlamak için telefonlardaki USB-C girişine yerleştirilen fazladan iki pinle iş görür. Düşük voltaj nedeniyle telefon şarj esnasında ısınmazken, yüksek akım bataryayı daha hızlı şarj eder.

Bu konektörler kısa devreye engel olmak için suyla temas ettiklerinde otomatik olarak şarj etmeyi durduracak şekilde programlanırlar. Her şey yolunda olsa dahi SuperCharge telefon ve şarj, optimal voltaj ve akımı sağlayarak bataryayı daha hızlı doldurmak için iletişim halinde olurlar.

Telefon İşletmeciliği başkan yardımcısı Bruce Lİ “TÜV Rheinland’ın efsane uzmanlarıyla birlikte çalışarak sadece inanılmaz hızlı şarj imkanı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda rakiplerimizin sunamayacakları ölçüde güvenlik garantisini de sunmuş olacağız’ diyor.