Huawei, Tam 3 Arka Kameralı Porsche Edition ile Gelebilir

Huawei, ortaklığının başlangıcından bu yana ilk kez, P serilerinin de Porsche Design ile sınırlı sayıda yayınlanacağı haberini şık bir teaser ile meraklılarına duyurdu.

2016 yılında Huawei, Alman devi lüks marka Porsche Desing ile bir ortaklığa imza atmıştı. Ortaklığın ilk meyvesi Mate 9 Porsche Design olmuş bunu 2017 yılında Mate 10 ve Porsche Design Huawei Watch 2 izlemişti. Şimdiye kadar, sadece bir Huawei P20 Porsche Design'ın söylentisi olsa da bu sayının 4 farklı model için çıkacağına dair fısıltılar her yanı sarmış durumda.

Birkaç hafta önce ortaya çıkan yukarıdaki görüntü, üçlü arka kameralı bu Huawei telefonun, aslında Huawei P20 Porsche Design Limited Edition olduğu söylentilerini ortaya çıkardı.

Huawei P20 Porsche Design, 256 GB depolama alanı, özelleştirilmiş aksesuarlar ve bir VIP kartı ile geliyor. Aynı zamanda sadece bir renkte mevcut olabilecek o da tabii ki siyah! Bu yeni prestij cihaz, beklendiği üzere kardeşlerinden daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak.