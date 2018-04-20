Huawei: Telefon İçin Çentiği Yıllar Önce İlk Biz Düşünmüştük!

Huawei Mobil Başkanı Li Changzhu, Forbes'a yaptığı açıklamalarla çentikli akıllı telefon fikrinin 3-4 yıl kadar önce ilk olarak kendilerinden çıktığını, fakat tüketicilerin simetrik tasarım isteği neden ile bu fikri hayata geçirmediklerini söyledi.

Apple’ın geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı ve iPhone’ların 10. yıl dönümü için özel olarak tasarlanan iPhone X, çentikli tasarımı nedeni ile ilk piyasaya çıktığında özellikle Android kullanıcıları tarafından oldukça eleştirilmişti. Fakat ilerleyen süreçte Android üreticilerinin de çentikli tasarıma geçmesi, kullanıcıların bu tasarıma biraz daha ısınmasını sağladı.

Huawei Mobil Başkanı Li Changzhu ise, Forbes’a gerçekleştirdiği açıklamalar ile konuya bambaşka bir boyut getirdi. Kendilerinin 3-4 yıl önce çentikli akıllı telefon fikrini düşündüklerini dile getiren Li, tüketicilerin böyle bir tasarım anlayışına nasıl tepki vereceğini kestiremedikleri için fikri hayata geçirmediklerini söyledi.

‘’Tüketiciler, özellikle de Çin’dekiler, simetriye büyük önem veriyorlar. Çentikli tasarım ise kesinlikle mükemmel görünmüyor. Kare ve yuvarlak köşeli ekranlar tüketicilerin hoşuna gidiyor çünkü daha kusursuz görünüyor.’’ diyen Li, Apple’ın çentikli bir akıllı telefonu piyasaya çıkarmasının kendilerine de cesaret verdiğini belirtti.

Çentikli akıllı telefon fikrini hayata geçirmemelerinin bir hata olduğunu kabul eden Li Changzhu, ‘’Ben bir Android adamıyım, fakat itiraf etmeliyim ki Apple haklıydı; çentik işe yarıyor.’’ diyerek bir anlamda Apple kadar cesur davranamadıklarını ve çentikli tasarımın kullanıcılara sunacağı avantajı öngöremediklerini kabul etti.