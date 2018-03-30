Huawei, ABD'nin Güvenini Kazanmaya Çalışıyor

Geçtiğimiz günlerde, FBI, NSA ve CIA gibi Amerikalı kuruluşlar Huawei telefonlarına güvenmememize dair bir açıklamada bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde birkaç Amerikalı kuruluş tarafından 'telefonlarınızı dinliyorlar' açıklamasıyla kötülenen Huawei, Amerika piyasasından çekilmeyi hiçbir şekilde düşünmüyor. Şirketin CEO'su Richard Yu'ya göre Washington, şirketin büyüme fırsatlarını engelleye çalışmasından sonra bile Huawei, Amerika'daki çalşmalarına devam edecek.

Yu, şirketin 'ABD tüketicilerinin güvenini kazanmaya' kararlı olduğunu belirterek, 'bu güveni asla riske atmayacağını' da sözlerine ekledi. Söz konusu eleştiriler, Huawei'nin mali raporunu açıkladıktan kısa bir süre sonra gelmişti. Son yıldaki mali raporlararda Huawei, rekor bir kara imza atmıştı. Ayrıca Kuzey ve Güney Amerika şirketlerin performansında da bir düşüş oldu.

Şirket bu tür iddiaların sebebinin, Latin Amerika'daki şebeke harcamalarındaki düşüşe bağlıyor. Bu haftanın başında Huawei şimdiye kadarki en kaliteli ve en iyi telefon kamerasına sahip amiral gemileri olan P20 ve P20 Pro'yu duyurdu. Huawei'nin de doğruladığı üzere, iki cihaz da ABD'de satılmayacak.

Geçtiğimiz günlerde birçok Amerikalı istihbarat teşkilatı telefonların dinlendiğini söyledi ve telefonlarda güvelik riski olduğuna dair bir bildiri yaptı. Huawei ise bu tür iddiaları tekrar tekrar reddetti. Yu, açıklamlarında bu tür iddiaların 'asılsız' olduğunu söyledi ve tüm durumun 'açık bir şekilde haksızlık' olduğunu söyleyerek, gerçekliğe dayanan tartışmalara açık olduğunu da ekledi.