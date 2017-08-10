Huawei Toplam Telefon Satışında Apple'ı Geçmek Üzere!

Dünya'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi Huawei, Apple ile arasındaki farkı o kadar küçülttü ki bu çeyrekte Apple'ı geçmesi bekleniyor.

Bugün paylaşılan bir belgedeki verilere göre Çinli üretici Huawei üçüncü takvim çeyreğinde Apple'ın toplam satış adedini geçerek listede ikinci sıraya yükselecek.

Daha önce Huawei yetkililerinin yaptıkları açıklamalar Huawei'nin gelecek hedeflinde önce Apple sonra Samsung'u geçerek akıllı telefon sektöründe lider hale gelmek bulunuyor. Bu hedefe 2021 yılında ulaşacağını ön gören firma, sanıyoruz ki biraz geç bir tarih vermiş. Daha şimdiden Apple ile satış rakamları arasındaki farkı oldukça küçülten Huawei, ikinci çeyrekte Dünya akıllı telefon pazarının %11,3'üne sahip durumdaydı. Apple'ın sahip olduğu %12'lik payla aralarındaki fark 2,5 milyon akıllı telefon ediyor.

Eylül ayının sonuna kadar sürecek üçüncü çeyrekte P ve M serisi akıllı telefonlarıyla Honor markalı alt seviye modellerinin iyi satacağını tahmin eden Huawei, 40 milyondan fazla telefon satmak istiyor. Eylül ayının sonuna kadar sürecek üçüncü çeyrekte Apple takipçilerinin yeni iPhone modelini beklemelerinden ötürü yeni cihaz almadıklarını bildiğimizden Huawei bu kısıtlı süreyi değerlendirebilirse Dünya çapında en çok akıllı telefon satan ikinci firma ünvanına sahip olabilir.