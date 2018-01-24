Huawei ve LG, Yeni Amiral Gemilerini MWC'de Tanıtmayacak!

Akıllı telefon denince ilk markalardan olan Huawei ve LG, Samsung'un yeni amiral gemisini MWC 2018'de tanıtacağını açıklamasının ardından Galaxy S9'un gölgesinde kalmamak için yeni amiral gemilerini daha ileri bir tarihte tanıtacak.

Takvimlere baktığımızda Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2018’den sonraki büyük teknoloji etkinliği olarak Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’i görüyoruz. Doğal olarak Huawei ve LG gibi teknoloji devlerinin yeni amiral gemilerini MWC 2018’de görmeyi bekliyor olabilirsiniz. Fakat son gelen haberler bunun gerçekleşmeyeceği yönünde.

ETNews’in haberine göre Huawei ve LG, yeni akıllı telefonları P20 ve V30+a için MWC 2018’i pas geçecek. Nedeni ise Samsung’un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S9’u MWC’de tanıtacak olması. Görünüşe göre Samsung’un Galaxy S9 tanıtımını öne alması, rakiplerini gölgede kalmak konusunda endişelendirdi.

LG’nin Samsung’dan uzak bir tarihte akıllı telefon tanıtması tuhaf bir gelişme değil. Zira şirket 2017 yılının 4. çeyreği için güçlü finansman rakamları açıklamış olsa da LG’nin mobil bölümü para ve değer kaybetmeye devam ediyordu. Bu durum, LG CEO’su Cho Seong-jin’in LG’nin akıllı telefon tanıtım döngüsünün sona erdiğini açıklamasına neden oldu.

Yine de LG’nin eli MWC için tamamen boş değil. Şirket, ihtiyaç duyulması durumunda LG V30’un daha uzun şarj ömrü sunan versiyonu LG V30+a’yı ortaya çıkarabilir. Bir LG sözcüsünün yerel bir haber sitesine yaptığı açıklamaya göre şirket, MWC için birkaç duyuru hazırlığı yapıyor. Fakat bunlardan birinin bir amiral gemisi olması beklenmiyor.

MWC 2018’de sessizliği bozulması beklenmeyen bir başka şirket ise Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei. Gelen bilgilere göre Huawei, yeni amiral gemisi P20’yi yılın ikinci çeyreğinde tanıtmayı planlıyor. Yeni akıllı telefonuna odaklanan şirket dışarıya sızıntı vermemek için yoğun çaba gösterirken, bu sessizliğin MWC’de bozulması bekleniyordu.

Elbette ki bu bilgilerin hiçbiri resmi yetkililer tarafından onaylanmadı. Dolayısı ile gerçekliği konusunda şüphe ile yaklaşılabilir. Fakat hem Huawei’nin hem de LG’nin Mobil Dünya Kongresi’nde amiral gemisi tanıtmamak için oldukça geçerli sebepleri olduğunu düşünürsek sızıntılara bir miktar haklılık payı verebiliriz.