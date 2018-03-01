Huawei Watch 3, Yakın Bir Zamanda Tanıtılmayacak

Huawei CEO'su, yeni akıllı saat Watch 3'ün geliştirilme aşamasında olduğunu, ve bu konuda aceleci olmadıklarını belirtti.

Birçok akıllı telefon üreticisi MWC 2018'de yeni cihazlarını sergiliyor. Bu yıl küçük tanıtımlarla MWC 2018'i geçirecek olan Huawei, asıl silahlarını 27 Mart'taki konferansa saklıyor. Huawei P20 serisi akıllı telefonların tanıtılacağı konferansta, yeni akıllı saat tanıtılmayabilir.

Huawei CEO'su Richard Yu, Watch 3 modelinin geliştirilme aşamasında olduğunu, ancak bu süreçte aceleci davranmadıklarını söyledi. Huawei Watch 2'nin başarılı satışları, şirketin yeni akıllı saati ertelemesine sebep oluyor olabilir. Bu da, 27 Mart'taki konferansta Huawei Watch 3'ün tanıtılmaması ihtimalini arttırıyor. Huawei P20 ile yeni bir akıllı saat almak isteyen kullanıcılar, hali hazırda gayet iyi özelliklere sahip olan Watch 2'yi alabilir. Huawei Watch 2 ile ilgili tüm detaylar ilgili haberde.

Yakın bir zamanda çıkmayacağı doğrulanan Huawei Watch 3 hakkında gelecek olan tüm haberleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei'in akıllı saat konusundaki politikaları yerinde mi?