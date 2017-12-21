Huawei X Serisi Dünya Çapında Ne Kadar Sattı?

Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan Huawei 7X sonrası piyasadaki hakimiyetini iyiden iyiye hissettiren Huawei, 2014 yılında piyasaya çıkan Huawei 4X'den beri, Dünya çapında kaç ünite cihaz satıldığını açıkladı.

Son olarak Honor 9 Lite duyurusuyla gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Huawei, bugün içerisinde sadece X serisine ait değil, son piyasaya çıkan Honor 7X'e de ait satış rakamlarını basınla paylaştı. Buna göre, 2014 yılından bugüne değin, Dünya çapında tam 40 milyon ünitenin üzerinde Honor cihaz satıldı.

Özellikle yurtdışında fiyat/performans oranı en tepelerde seyreden Huawei, Honor 7X'e dair de erken satış rakamlarını paylaştı. Geçtiğimiz Ekim ayında, Çin'de piyasaya çıkan Honor7X, Bekarlar Günü'nün (Çin'de her yıl 11 Kasım'da kutlanan, insanların bekar oluşlarının tadını çıkardığı gün) ilk 2 saatinde tam 300.000 adet satmış. Bu rakam başlı başına Huawei'nin nasıl büyük bir pazar payına ve popülariteye sahip olduğunun göstergesi.

Tam rakamlar paylaşılmamakla birlikte, Huawei ön siparişlerle ilgili de bilgi vermiş. Buna göre 7X'in ilk 10 günlük ön siparişlerinin, 6X'e göre %250 oranında daha fazla olduğu belirtiliyor. Hem sunduğu özellikler, hem de yurtdışındaki 200 Dolar etiketiyle ön-siparişlere olan bu rağbet hiç de şaşırtıcı değil. Peki sizler Huawei cihazlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha önce Huawei deneyiminiz oldu mu? Peki sizce firma, gördüğü bu ilgiyi hak ediyor mu?