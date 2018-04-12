Her seviden tüketiciyi memnun etmeyi hedefleyen Huawei, giriş seviye için yeni modeli Y6 (2018)'i sessiz sedasız tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, bütçe dostu Y-serisi’nin yeni üyesi Huawei Y6 (2018)’i tanıttı. 5.7 inç boyutunda HD+ bir ekrana sahip olan Y6 (2018), 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanına sahip. Cihazda bir parmak izi tarayıcı bulunmasa da yüz tanıma kilidi bulunuyor.

Huawei Y6 (2018) Özellikler

İşlemci: Snapdragon 425

RAM: 2GB

Depolama: 16GB+MicroSD

Ekran: 5.7 inç HD+

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Mavi, altın ve siyah renk seçenekleri ile tüketiciler ile buluşacak olan Huawei Y6 (2018)’in fiyat ve satış tarihi gibi detayları henüz açıklanmadı.