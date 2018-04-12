Huawei, Yeni Giriş Seviye Modeli Y6 (2018)'i Tanıttı!

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Her seviden tüketiciyi memnun etmeyi hedefleyen Huawei, giriş seviye için yeni modeli Y6 (2018)'i sessiz sedasız tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, bütçe dostu Y-serisi’nin yeni üyesi Huawei Y6 (2018)’i tanıttı. 5.7 inç boyutunda HD+ bir ekrana sahip olan Y6 (2018), 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanına sahip. Cihazda bir parmak izi tarayıcı bulunmasa da yüz tanıma kilidi bulunuyor.

Huawei Y6 (2018) Özellikler

  • İşlemci: Snapdragon 425
  • RAM: 2GB
  • Depolama: 16GB+MicroSD
  • Ekran: 5.7 inç HD+
  • Arka Kamera: 13MP
  • Ön Kamera: 5MP
  • Batarya: 3000mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
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Mavi, altın ve siyah renk seçenekleri ile tüketiciler ile buluşacak olan Huawei Y6 (2018)’in fiyat ve satış tarihi gibi detayları henüz açıklanmadı.

Kaynak : http://www.fonearena.com/blog/249401/huawei-y6-2018-specifications-features.html
Etiketler: Huawei Y6 (2018)
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