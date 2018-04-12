Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, bütçe dostu Y-serisi’nin yeni üyesi Huawei Y6 (2018)’i tanıttı. 5.7 inç boyutunda HD+ bir ekrana sahip olan Y6 (2018), 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanına sahip. Cihazda bir parmak izi tarayıcı bulunmasa da yüz tanıma kilidi bulunuyor.
Huawei Y6 (2018) Özellikler
- İşlemci: Snapdragon 425
- RAM: 2GB
- Depolama: 16GB+MicroSD
- Ekran: 5.7 inç HD+
- Arka Kamera: 13MP
- Ön Kamera: 5MP
- Batarya: 3000mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Mavi, altın ve siyah renk seçenekleri ile tüketiciler ile buluşacak olan Huawei Y6 (2018)’in fiyat ve satış tarihi gibi detayları henüz açıklanmadı.