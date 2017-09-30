Huawei'ye Göre Mate 10 bir Akıllı Telefon Değil!

Dünyanın lider akıllı telefon üreticilerinden Huawei'nin yeni tanıtacağı ve son derece iddialı olduğu modeli Mate 10, yeni tanıtım filmine göre telefon değil.

16 Ekim'de Almanya'da yapılacak olan etkinliğe kalan günler azaldıkça cihaz için heyecanımız daha da yükseliyor. Huawei, cihazın tanıtımına bu kadar kısa süre kaldığı gerekçesiyle tanıtım filmelirini ufaktan ufaktan yayınlamaya da başladı.

Twitter'da paylaşılmış kısa bir videoda Huawei açık bir biçimde "bu bir akıllı telefon değil" diyor. Bizler de tam bu anda merak ediyoruz, nedir bu Mate 10? Firmanın cevabı; "zeki bir makine" oluyor.

Videodan da göreceğiniz üzere, cihazın tüm odağı yapay zeka üzerinde toplanmış durumda. Huawei'nin bu olayı pazarlama stratejisi olarak kullanım üzerinden müşterilere yürümesi ise bu videonun konseptini dikkate aldığımızda, hoş görünüyor. Cihaz önceki haberlerden bildiğiniz üzere Kirin 970 işlemcisine sahip. Bu işlemci de Apple A11 Bionic çipi gibi kendi içinde özel bir sinirsel işlem birimine sahip ve yapay zeka uygulamalarının cihaz üzerinde çalışmasını sağlıyor.

Videoda cihazın canlı olduğu, düşündüğü gibi sözler söyleniyor. Bu sözler, cihaz tahmin ettiğimiz gibiyse, biraz abartılmış sözlerden ötesi değil. Bilimsel olarak yapay zeka ile şimdiki konumumuzu göz önüne aldığımızda akıllı telefonda bu seviyenin ilerisine geçilmesi şimdilik olasılık dışı duruyor.