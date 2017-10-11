Yeni Çift Kameralı ve İnce Çerçeveli Honor 7X'i Tanıtıldı!

Huawei'nin yeni akıllı Honor 7X, Çin'de gerçekleştirilen etkinlikte akıllı kullanıcılara tanıtıldı.

Huawei’nin yeni akıllı telefonu Honor 7X, çift kamerası ve ince çerçeveli tasarımı ile göz dolduruyor. Orta seviye bir cihaz olarak piyasaya çıkacak Honor 7X, 18:9 en-boy oranında 5.93 inç Full HD+ çözünürlüklü 2.5D kavisli ekran ile geliyor.

Metal alaşımlı çerçevelere ve arka panele sahip Honor 7X, Huawei’nin ürettiği dört çekirdekli Kirin 659 işlemcisinden gücünü alıyor ve 3340mAh bataryası ile ortalama bir kullanım ömrü sunuyor.

Özellikler:

İşlemci: Kirin 659 İşlemci

Kirin 659 İşlemci RAM: 4GB

4GB Depolama: 32/64/128

32/64/128 Ekran: 5.93 inç (2160x1080 piksel) Full HD+ 18:9 2.5D kavisli

5.93 inç (2160x1080 piksel) Full HD+ 18:9 2.5D kavisli Arka Kamera: 16MP ana 2MP ikincil

16MP ana 2MP ikincil Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 3340mAh

3340mAh İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Altın, aurora mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak Honor 7X’in 32GB’lık versiyonu 197 dolar, 64GB’lık versiyonu 257 dolar, 128GB’lık versiyonu ise 303 dolardan satışa çıkacak. Cihaz, 17 Ekim’den itibaren ilk olarak Çin’de satışa sunulacak.