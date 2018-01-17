Huawei, Yüksek Hızlı Şarj Teknolojisinin Tanıtımını Yaptı

Huawei, telefonun pil seviyesini 5 dakika içinde %48'e çıkartabilen, yeni yüksek hızlı şarj teknolojisinin tanıtımını bir video aracılığıyla yaptı.

Huawei'nin Watt Laboratuvarı, akıllı telefonların pillerini 5 dakika içinde %48'e kadar doldurabilecek, hızlı yeni şarj teknolojisinin tanıtımını yaptı. Bu teknoloji sayesinde, telefonlarımızın şarj olması için artık saatlerce beklememize gerek kalmayabilir. Yeni teknoloji, normal yaptığımız şarj dolumlarından daha farklı bir şekilde işliyor. Aşağıdaki videonun 50. saniyesinden itibaren, ilgili bölümleri izleyebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi şarj işlemini gerçekleştirmek için bataryayı harici bir cihaza yerleştiriyoruz. Yani bu yöntem için, bataryayı telefondan çıkartmamız gerekiyor. Bu teknoloji, telefonunu sürekli açık tutmak isteyenler için biraz sıkıntılı bir durum olabilir, ancak bu süre yeni teknoloji sayesinde o kadarda uzun olmuyor. O yüzden yeni sisteme bir şans vermeliyiz diye düşünüyorum.

Yeni hızlı şarj teknolojisi hakkında tanıtım, bu 2 dakikalık video ile kısıtlı durumda. Şuan için bu yeni projenin piyasaya ne zaman sürüleceği veya kullanım detayları hakkında ek bilgiler bulunmuyor. Son zamanlarda telefonlar, değiştirilemez bataryalarla piyasaya sunuluyordu. Bakalım böyle bir teknolojinin gelmesi durumunda akıllı telefon piyasası nasıl etkilenecek ?