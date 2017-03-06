Huawei üst düzey yöneticilerinden biri, kendi firmasına da özeleştiri getiren çarpıcı bir yoruma imza atıyor. Yetkiliye göre, 6 ve 8GB RAM modülleri müsriflik!

Geçen yıl Vivo, Xplay 5 Elite modelini dünyanın 6 GB RAM'lik akıllı telefonu olarak piyasaya sundu. Yıl bitmeden kısa süre önce Samsung, Huawei, OnePlus ve Xiaomi gibi diğer üreticiler de bazı modellerini 6GB RAM ile donattı. Şimdiyse yarış 8GB modeller için başladı.

Asıl soru şu: Akıllı telefonlarımızda gerçekten bu kadar fazla RAM'e ihtiyacımız var mı? Bir Huawei yöneticisi kesinlikle böyle düşünmüyor. Huawei yöneticisi Lao Shi kendi firmasına da eleştiriler getiren bir açıklamaya imza attı.

Weibo'da açıklama yapan Lao Shi'ye göre bir telefonunun yüksek performans göstermesi için 4GB RAM fazlasıyla yeterli. Testler, Huawei telefonlarındaki 4GB RAM ünitesinin, Kirin 960'da yongası baz alındığında 6GB RAM'den daha yüksek performans gösterdiğini işaret ediyor. Bunun nedeni, mobil işletim sistemlerinin 6GB RAM'e uygun olarak geliştirilmemesi ve 4 GB RAM ile kolayca yetinebilmesi. Yani 4GB RAM, işletim sistemi optimizasyonunda kardeşinden ötede.

En yüksek RAM'e sahip telefonları geliştirmek için üreticiler arasında yaşanan rekabet, Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki rekabete benziyor. Fazladan 2 veya 4GB RAM eklenmesi telefonun maliyetini artırıyor ve fatura, tüketicilere çıkarılıyor. Lao Shi, 6GB RAM ve 8GB RAM modüllerinin kötü olduğunu düşünmese de, “müsrifçe” olduğundan emin.