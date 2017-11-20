James Webb Uzay Teleskopu (JWST) hakkında yeni açıklamalar yapıldı.

The Space Telescope Science Institute (STScI), uzun süredir beklenen James Webb Uzay Teleskopunu (JWST) kullanarak gerçekleştirilen bilimsel gözlemlerin ilk setini oluşturacak 13 öneriyi detaylandırdı. Bilim dünyası, JWST'yi denemek için çok istekli ve STScI’ye teleskopun kullanıma başlayacağı zamanı öne çekebileceği için çok fazla talep gönderdi.

Yapılacak çalışmalar, kendi güneş sistemimizin gözlemlerinden tutun da kaydedilmiş en uzak galaksilerin bazılarına kadar çok büyük bir alanı kapsıyor. JWST, uzay araçlarının dördünden yararlanılacak ve bu sayede yeteneklerini tam olarak gösterebilecek. Altı buçuk metre olan teleskopun duyarlılığı çok yüksek, bu yüzden gerçekten de muazzam bir keşif alanı olacak. JWST, parlak nesneleri çok daha hızlı netleyecek ve daha önce herhangi bir teleskop ile görüntülenen nesnelerden çok daha ufak nesneleri görüntüleyebilecek.

JWST teleskopunun kıdemli proje bilim adamı yardımcısı Jonathan Gardner, "Daha parlak ışıklar elde etmek için daha büyük bir teleskopa ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Gardner'a göre, JWST'nin Hubble teleskopu üzerinde birçok avantajı var ve onun en güçlü yanlarından biri, ışık yılı uzaklıkta olan sönük galaksilerin görüntülerini kaydederek gözlemlenmelerine olanak sağlayacak olması.

Bunların JWST için ilk planlardan sadece bazıları olduğu ve yaklaşık on yıl boyunca hizmet verebileceği göz önüne alındığında bu yeni teleskop, Kozmos'un asla görmediğimiz yerlerini anlamamızı sağlayabilir.