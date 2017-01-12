Hubble Teleskobu'ndan Gelen Olağanüstü Etkileyici Uzay Fotoğrafları!

Ünlü teleskop Hubble, evrenin mucizelerinden bazılarını görüntülemeyi başardı.

Hubble teleskobu, dünyanın ilk teleskopu olmayabilir ama en büyüklerinden biri. NASA Büyük Gözlemevleri projesinin en kıymetli parçası olan Hubble, 1990 yılından beri aktif görevde ve göreve atandığı zamandan beri, evrenin en çarpıcı sırlarından ve mucizelerinden bazılarını insanların karşısına sundu. Efsanevi uzay teleskopu, NASA ve ESA tarafından ortak olarak geliştirildi. Hubble'ın halefi James Webb Uzay Teleskopu, 2018 yılında göreve başlayacak.

Hubble'ın saptadığı fenomenlerden bazılarını sizin için derledik.

Galaktik Çarpışma

Dünya'dan neredeyse 1 milyar ışık yılı uzakta bulunan ultra parlak IRAS 14348-1447 galaksisi, Hubble'ın dikkatini çekti.

IC499 Kümesi

Hubble, onu 2014 yılında keşfetti.

Monkey Head Nebulası

NGC 2174 ve Sharpless Sh2-252 isimleriyle de tanınan nebula, Hubble'ın keskin merceklerinden kaçamadı.

P2013 Göktaşı

Dünyamıza teğen geçen meteorlardan biri.

Abell 2744 Galaksisi

Biricik Hubble, yeni galaksiler keşfetmekte de çok başarılı.

SBW2077 Süper Novası

Yakın gelecekte Süper Nova'ya dönüşecek yıldız da, Hubble'dan kaçamadı.

Tarantula Nebulası

İsmiyle ve şekliyle içimizi ürperten Tarantula Nebulası, 2014'de tespit edildi.

Samanyolu Galaksisi İllüstrasyonu

Hubble'dan gelen fotoğrafın, yaratıcılıkla buluştuğu nokta.

6 Kuyruğu Bulunan Yıldız

Kuyruklu yıldız ibaresine farklı bir bakış kazandıran gök cismi, 2013'de gözlemlendi.

Magellanik Akış

Hala gizemi koruyan ve tüm sırları NASA tarafından çözülemeyen Magellanik Akış da, Hubble'ın yeteneği sayesinde net olarak görüntülendi.

Mercek Biçimde NGC 524 Galaksisi

İlginç biçimiyle, bilim adamları arasında tartışma konusu.

Çarpışan Galaksiler

NGC 2936 ve NGC 2937 galaksilerinin çarpışması, Hubble tarafından anbean saptandı.

Horse Head Nebulası

Garip biçimli toz ve gaz topluluğu, 19 Nisan 2013'de gözlemlendi.

ISON Kuyruklu Yıldızı

Jüpiter'in yörüngesinde dolaşan kuyruklu yıldız, 2013 yılında saptandı.

Dev Magellanik Bulut

Dünya'dan 200.000 ışık yılı uzaktaki yapı, NASA ve ESA'nın ilgisini çekiyor.

Galaksi Kümesi RCS2

Söz konusu Galaksi de, fırlama teleskobumuzun gözden kaçırmadıklarından...

Süper Nova SNR 0509-67.5

Evrenin en yıkıcı güçlerinden biri olan süper nova da, Hubble'ın avları arasında.

Çift Kutuplu Yıldız Sisteminde Kar Keyfi

Çift kutuplu yıldız sistemi, size de uzayda kar keyfi gibi gözükmüyor mu?

Markarian 59 Galaksisi

O da, Hubble'ın radarından kaçamayanlardan. 2007'de gözlemlendi. Görünüşe göre galaksi, bir kara delik faciası ile karşı karşıya.

Necklace Nebulası

Zümrüt parçasını andıran Necklace Nebulası, Dünya'dan 15.000 ışık yılı uzakta.