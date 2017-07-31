Hubble, Galaksileri Yiyen Galaksiyi Görüntüledi!

Hubble'ın yeni yakaladığı görüntüler, daha yeni bir galaksi yemesine rağmen yenisine göz dikmiş bir galaksiyi gözler önüne seriyor.

Uzaya fırlatıldığı günden beri tüm dünyanın gözü olarak çok uzak yerleri bizlerle buluşturan Hubble Uzay Teleskobu, yine çok büyük bir manzara ile karşılaştı. Tarz ve boyut olarak Samanyolu galaksisine benzeyen NGC 1512 isimli bir galaksi, kendisine göre çok daha küçük olan cüce galaksi NGC 1510’la çarpışmaya hazırlanıyor. Çarpışma için hala milyonlarca yıl olmasına rağmen cüce yıldız dev galaksinin radarına girmiş ve kaçınılmaz sonuna doğru çekilmeye başlamış durumda. Hatta ikilinin arasında bir nakliye hattı bile var. Cüce galaksi, bu hat üzerinden sömürülüyor.

İki galaksinin birleşmesi, galaktik bir evrimin en büyük kanıtı olarak gösteriliyor. Günümüzde gördüğümüz galaksilerin çoğu, nispeten daha küçük galaksilerin birleşmesi ile oluşan devasa alanlar olarak gösterilebiliyor.

Kanat açıklıkları 70.000 ışık yılı uzaklığa ulaşabilen NGC 1512, NGC 1510’u çekim alanına almadan önce spiral çevresinin dış bölgelerinde kendisinden daha eski bir galaksinin kalıntıları bulundu. Anlayacağınız NGC 1512, galaktik anlamda bir seri katil olarak takılıyor.

İki galaksinin birleşmesi bizim için de önemli anlar yansıtıyor. Yaklaşık 4 milyar yıl sonra Samanyolu Galaksisinden çok daha büyük bir galaksi olan Andromeda Galaksisi ile çarpışacağız. Geriye ne kalacak bilmiyoruz, ancak o saatten sonra bulunduğumuz yer Samanyolu olmayacak. Yine de böyle bir çarpışmanın çok ama çok yüksek ihtimalde güneş sistemimize bir zararı olmayacağı düşünülüyor.