Hubble, İki Galaksinin Birbirine Girdiği Görüntü Yakaladı

Hubble, yaşının büyümesine rağmen astronomiyle ilgili kişilerin gözü olmaya devam ediyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın Hubble Uzay Teleskobu’nu uzaya göndermesinin ardından 28 yıl geçti. Pek çok takipçimizden daha yaşlı olan uzay teleskobu, bunca yıldır bizlere binlerce enfes görsel paylaştı. Dünya’nın yörüngesinde yolculuğuna devam eden Hubble, geçirdiği bu uzun yolculuk sırasında birkaç tane onarım ve güncelleme aldı. Bu sayede, çağın gerisinde kalmak yerine çağa nispeten yetişebiliyor. Bundan 28 yıl öncenin bilgisayar teknolojisiyle günümüz teknolojisini düşündüğünüzde, bu güncellemeleri neden aldığını az çok anlayabilirsiniz.

Hubble’ın bu onarım ve güncellemeleri ona uzun yıllar boyunca gözümüz olma onurunu verdi ve vermeye devam ediyor. ESA’nın yaptığı açıklamaya göre Hubble yine muhteşem bir görüntüyle bizleri buluşturdu. İki devasa galaksinin çarpışıp tek bir galaksiye döndüğü muazzam görüntüleri yakalayan Hubble, bu görüntüleri şu anki teknolojimizle ulaşmamızın imkansız olduğu 350 milyon ışık yılı uzaklıktan yakaladı.

Hubble Uzay Teleskobu’nun yakaladığı görüntüde, iki galaksi de merkezi galaktik çekirdekleriyle büyük bir mesafeye yayılarak birbirlerinin çekim ve itim güçlerinden dolayı dağılmışlar. Bu süreçte de sıcak gaz bulutlarını dışarıya fırlatmışlar.

ESA’nın yayınladığı bir blog yazısına göre, üstte resmedilen gökada, “Uzun, genişletilmiş gaz, toz ve yıldız şeritleri gibi alışılmamış malzemeler barındırıyor. Bizim galaksimizde gaz ve toz gibi parçalar, devasa yıldız kümelerinin yakıtı olmak üzere birleştikleri için, etrafta kafalarına göre dolaşamıyorlar. İki galaksinin çarpışması sonucunda mavi görünen bölgeler, hala yeni yıldızlar oluşturma sürecinde olan yıldız doğum merkezleridir. İki galaksinin birleşmesi milyonlarca yılı alacak ve bu süreçte bu yıldızların bazıları oluşup bazıları yok olacak. Bizden 350 milyon ışık yılı uzaklıkta olan galaksiler bu sebeple birleşmeyi uzun yıllar önce yapmış olsa da, ışığı bize ancak geliyor.

Hubble’ın bu özel çekimi ilk olarak 2008’de piyasa sürüldü, ancak Gelişmiş kamera incelemesi (ACS) ve Geniş Alan Kamerası 3 (WFC3) kullanılarak yeniden çekildi.

Samanyolu’nun Kaderi de Böyle Olacak

Güneş Sistemi ve Dünya’nın da içinde yer aldığı Samanyolu Galaksisi, yaklaşık 1 milyar yıl sonra bize en yakın galaksi olan Andromeda ile çarpışacak. Bu çarpışmada bir yok oluştan ziyade, tek ve süper kütleli yeni bir galaksi oluşacak. Şu an Hubble’ın yakaladığı galaksi birleşmesi, kendi galaksimiz için ders niteliği taşıyor.