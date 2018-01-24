Hubble, Diğerlerinden Farklı İçi Boş Bir Galaksi Keşfetti

Hubble Uzay Teleskobunun fotoğrafını çektiği galaksi, son dönemlerde yakalanan en ilgi çekici galaksi görsellerinden biri oldu.

Yıllardan beri Dünya’dan evrenimize açılan göz olarak hizmet veren Hubble Uzay Teleskobu, her zaman olduğu gibi yine muhteşem bir görüntü yakalamayı başardı. Heykeltıraş takımyıldızı içinde bulunan yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki Cartwheel isimli galaksinin görüntüsünü yakalayan Hubble, görüp görebileceğimiz en özel galaksilerden birini bulmuş oldu. Galaksinin görünümü ortada küçük bir galaksi ve onun etrafında büyük bir toz bulutu görünümünde olduğu için çok daha ilgi çekici durumda.

Astrofizikçilere göre bunun sebebi, daha küçük bir galaksinin, büyük bir disk galaksisinden geçerek gaz ve tozu süpüren şok dalgaları üretmesi olarak gösteriliyor. Bunu daha iyi açıklamak gerekirse, bir taşın göle düştüğünde oluşturduğu etkiye benzer bir etkinin oluşması örneğini verebiliriz. Samanyolu’nun 1.5 kat büyüklüğünde olan Cartwheel galaksisinin nasıl bir şok dalgasıyla bu konuma geldiği hala merak konusu.

Halka galaksiler arasında en ilgi çekici galaksilerden biri olan Cartwheel, Hubble tarafından ilk olarak 2010’da çekiliyor ve daha sonrasında yeniden işlenerek daha önce görülen görüntüden daha fazla ayrıntı sunmayı başarıyor.

Kişisel olarak galaksiyi ilk gördüğümde ortada çok büyük bir kara delik olduğunu ve bu kara deliğin galaksiyi içten yediğini düşündüm. Yine de astrofizikçilerin yaptığı iki galaksinin birleşeceği açıklaması da son derece mantıklı olarak gözüküyor.