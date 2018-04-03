Hubble, 9 Milyar Işık Yılı Uzaklıkta Bir Yıldız Keşfetti!

Hubble Uzay Teleskobu, galaksilerin yerçekiminin ışığı bükmesini bir teleskop olarak kullanıp 9 milyar ışık yılı uzaklıkta bir “yıldız” görüntüledi.

İnsanlığın evrendeki gözü olan Hubble Uzay Teleskobu, yine kendini aşarak çok ama çok özel bir fotoğraf yakaladı. Dünyadan en uzak yıldızın fotoğrafını yakalayan teleskop, Icarus adı altında bizden tam 9 milyar ışık yılı uzaklıkta bir yıldız keşfetti.

Icarus isimli bu mavi dev yıldızın bu kadar uzaktan görülmesinin ardında çekim kuvveti olarak adlandırılan kozmik nesnelerin çok nadir ve kusursuz bir şekilde hizalanması yatıyor. Hubble, daha önce bu uzaklıklarda sayısız galaksi fotoğrafı paylaşmış ve evreni daha iyi görmemizi sağlamıştı. Hatta 2016 yılında Bing Bang’ten yalnızca 400 milyon yıl sonra var olan 13,4 milyar ışıkyılı uzaklıktaki Gn-Z11 isimli bir galaksi bile keşfetmişti.

Evet, Hubble birçok galaksi keşfetti, ancak bunlar adı üstünde galaksiydi. Yani içerisinde milyonlarca hatta milyarlarca yıldız barındıran devasa ışık oluşumlarıydı. Günümüz teknolojisi ile 100 milyon ışık yılının ötesinde yıldızları ayrı ayrı görmenin imkanı yok. Peki 9 milyar ışık yılı uzaklıktaki bu yıldızı nasıl görebildik?

Icarus özel bir yıldız. Dünyayla arasında olan nesneler, bu yıldızı görmemiz için bir teleskop görevi gördüler. Teleskopların yaptığı gibi ışığı bükerek bizi 9 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir yıldıza yakınlaştıran bu nesneler, gelecekte uzay araştırmaları için yeni fikirler doğurabilir.

Yalnızca süpernova olduklarında görebildiğimiz yıldızlardan 100 kat daha uzakta olan Icarus, evrenimizde erken yıldız oluşumlarını öğrenmemiz açısından çok büyük bir öneme sahip.

Galaksilerden Oluşan Bir Teleskop

Hubble ile Icarus arasında yaklaşık 5 milyar ışık yılı uzağımızda olan MACSJ1149 + 2223 adında bir galaksi kümesi bulunuyor. Burada adeta kusursuz bir kümelenme var. Bu kümelenme, kütlenin artmasından dolayı çok güçlü bir çekim alanı oluşturuyor. Bu çekim alanı da ışığı bükerek bizi Icarus’a yakınlaştırıyor.

Işığı bile eğen bu çok güçlü yerçekimi, bizlere devasa bir lens yaratmış oldu. Ancak bu lens çok da kusursuz değil. Çünkü kozmik boyutta bir teleskobun doğru hizaya geçmesi ve bunu yakalamak, pek de kolay değil. Bu devasa galaksi teleskobu, Icarus yıldızını 600 kez büyütüyor. Aslında 600 kez büyütme işlemi Hubble teleskobu için çok büyük bir şey değil, 600 kez büyütülen Icarus görüntüsüne bir nesne de destek verince görüntü bizim göreceğimiz boyuta ulaştı. Araştırmacılar bu yükseltici nesnenin ne olduğunu bulamadılar, ancak Güneş’in kütlesinin 3 katı civarında bir nesne olduğu biliniyor. Bu da muhtemelen bunun bir yıldız olduğu anlamına geliyor. Bu nesne arkasındaki nesneyle hizalanarak arka plan nesnesini tam olarak büyütebilir. Gizli nesne de bunu yaparak Icarus’u geçici olarak 2000’den fazla kez büyüttü.

Icarus Nasıl Bir Yıldız

Bizden 9.000 ışık yılı uzakta olan Icarus, muhtemelen B tipi bir süper dev yıldız olarak kabul ediliyor. 11.000 ila 14.000 santigrat derece arasında bir yüzey sıcaklığına sahip olduğu tahmin edilen bu yıldız, Güneş’imizin iki katı kadar sıcak. Bu sıcaklık yıldıza sarıdan ziyade mavi bir görünüm sunuyor. Yıldızın büyük olması, onu görmemiz açısından en önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.