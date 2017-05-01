Hubble Teleskobundan Aklın Sınırlarını Zorlayan Bir Fotoğraf

Bir milyon kat yakınlaşmak ve patlamaya hazır milyarlarca yıldızın olduğu bir galaksiyi fotoğraflamak tam da Hubble'ın işi.

Yıllardır evrendeki yerimizi anlama, komşu galaksileri ve hatta daha ötesindeki oluşumları tanımlama görevine devam eden Hubble Teleskobu'nun belki de bu zamana dek çektiği en etkileyici karelerden biri NASA tarafından yayımlandı.

Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde Cassini uzay aracının muhteşlem jestiyle Satürn'ün çarpıcı görüntülerine kavuşmuştuk. Şimdi ise NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, "Ben de buradayım" dercesine bir görüntü yakaladı. Yayımlanan fotoğraf, NASA'nın belirttiği gibi gördüğümüz şeylerin boyutunu bozan bazı zorlu perspektif çalışmalarının ardından son şeklini almış.

Yukarıda gördüğünüz fotoğrafı -buradan yüksek çözünürlüklü haline ulaşmanız mümkün- bu kadar etkileyici kılan şey, sağ tarafta renkli ışıklar kümesi şeklinde gözüken ve NGC 7250 adı verilen bir galaksiyi barındırması. NASA’nın araştırmalarına göre son derece aktif yıldızlara ve süpernovalara sahip olan galaksi, sunabileceği ne varsa tek bir kare içerisinde yer alıyor: Milyarlarca yıldızdan oluşuyor ve 45 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Galaksinin solundaki ultra-parlak yıldız ise, "The Lizard" anlamına gelen Lacerta adlı bir takımyıldızında bulunan TYC 3203-450-1 olarak adlandırılıyor. Çok dikkat çeken bir yıldız değil, ancak araştırmacılar onun üzerinde çalışmalarına devam ediyorlar. Bir diğer ilginç detaysa bu muazzam parlaklıkla gördüğünüz yıldızların normal bir fotoğrafla gezegenimizden tespit bile edilemeyecek olması. Çünkü Dünya'yla olan uzaklığının milyonda birine yakın bir mesafeye eş değer olarak çekilen bir kareyle karşı karşıyasınız.