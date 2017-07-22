Yanlışlıkla Mars Uydusunun Yörüngesi Keşfedildi

Hubble Uzay Teleskobu, Mars'ın fotoğraflarını çekmeye çalışırken minik uydusu Phobos'un yörüngesini keşfetti.

Hubble Uzay Teleskobu, Mars'ın birkaç fotoğrafını çekmeye çalışırken uydusu Phobos'u yakaladı ve bir timelapse videosu çekti. 22 dakika boyunca 13 farklı görüntü alan Hubble sayesinde küçük uydu Phobos'un Mars çevresindeki yöründesi de keşfedilmiş oldu.

Oldukça yamuk bir şekli olan uydunun genişliği yaklaşık 31 kilometre. Ayrıca Nasa'nın açıklamasına göre uydunun yörüngesi giderek küçülüyor.

Keşfin yapıldığı sırada Mars etrafındaki bir turunu 7 saat 39 dakikada gerçekleştiren uydunun yörüngesinin ilerleyen zamanlarda Mars'ın çekim kuvvetinin etkisiyle daha da küçüleceği belirlendi. Phobos, Mars'ın çekim kuvvetiyle zaman içerisinde parçalanmış ve görüntülerde olduğu gibi yamuk bir şekil almış.

Phobos'un yörüngeyi dönüşünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.