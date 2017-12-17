Huddly GO: Akıllı Video Konferans Kamerası

10 milyon dolar fon desteği alan firma, şu an itibariyle firmanın API'leri üzerinden sunduğu akıllı özellikleri, 2018 yılı ikinci yarısı itibariyle kamera üzerine lokal olarak entegre edecek.

Huddly, tekil amaca yönelik bir akıllı kamera yaptı: Video görüşmelerini daha verimli kılmak. İnsanların büyük bölümü video görüşmeleri için kullanacakları kameranın ne tipte olduğuna önem vermezler. Kaldı ki hepsi de birbirine oldukça benzer özelliklere sahipler. Fakat Norveç’te bulunan Huddly firması, önümüzdeki haftadan itibaren doğrudan firmadan siparişi verilebilecek olan 499$ fiyat etiketine sahip GO adlı geniş açılı akıllı kamerasının, verimli bir görüşmeyle boşa harcanan zaman arasındaki farkı ortaya koyacağına inanıyor.

Huddly kamerası ilk kez doğrudan satın alınabiliyor olacak. Şimdiye kadar sadece Google’ın ‘Hangouts Meet’ donanım setinin bir parçası olarak temin edilebiliyordu.

Herhangi bir Windows, Mac ya da Linux makinede çalışan GO’nun altında yatan düşünce, olabildiğince bilgiyi doğrudan kameraya yükleyerek, video konferanslarını daha verimli hale getirmek. Yani cihaz, örneğin odada kimlerin olduğunu ve ışıklandırmanın yeterli olup olmadığını anlamak için içerisinde bilgisayar vizyonu dediğimiz bir teknolojiyi barındırıyor.

Kamera aynı zamanda 16 megapiksel çözünürlüğündeki sensöründen 4K, 720p ve 480p olmak üzere üç farklı yayın yapabiliyor. Geliştiriciler bu yayınlara Huddly’nin otomatik kırpma, dijital pan ve tilt, ya da içerik yakalama (mesela odada bulunan beyaz tahta üzerindeki içeriğin algılanarak, kopyalanması) gibi akıllı özellikleri yapmasını sağlayan API’si üzerinden erişebiliyorlar.

Huddly’nin yeni CEO’su Jonas Rinde, şu an itibariyle 45 çalışanı olan firmanın tüm bu bilgileri kameraya gömmek istediğini söylüyor. Bunu yapabilmek için kameranın içerisine konulacak olan Movidius Myriad 2 görüntü işleme işlemcisi üzerinde çalışmalar yürütüyor firma. Şu an için bu işlemlerin bir bölümü, Huddly’nin masa üstü uygulamasına aktarılabiliyor. “Fakat işler olgunlaştıkça tüm bu fonksiyonları kameranın içerisine aktaracağız” diyor Rinde. Yani 2018 yılının ikinci çeyreği itibariyle şimdilik sadece Huddly’nin API’si üzerinden erişilebilir olan bu özelliklerin bir çoğu, kamera içerisinde çalışıyor olacak.