Hugh Jackman yaptığı açıklamaya göre Logan filminden sonra bir daha Wolverine olmayacağını açıkladı. Bizde Logan'ın vizyona girdiği bugünlerde kendisini ve oynadığı Wolverine rollerini analım istedik.

Bildiğiniz gibi, çok uzun süredir beklediğimiz, adeta yollarını gözlediğimiz Logan filmi vizyona girdi. Yakında film ile ilgili bir inceleme hazırlayacağız ancak öncesinde 2000 yılında başlayıp tam 17 sene boyunca Wolverine kimliğini en iyi şekilde taşıyan Hugh Jackman'ın yıllar karşısında ki değişimini görmek istedik. Hugh Jackman, kendi üzerinde yapışmış Wolverine karakterine ilk olarak X-Men filminde taşımıştı. Yıllar geçti, bu süreçte gerek solo gerekse de takım halinde birçok projede yer aldı.

Bugün sizlere, Hugh Jackman’ın Wolverine olarak yer aldığı filmleri, kronolojik sıraya göre paylaşacağız. Gerçekten inanamasak da 17 yıl geçmiş. Dile kolay 17 yıl. Hugh Jackman’i bu süreçte toplamda 9 kez Wolverine olarak gördük. 17 yılın Hugh Jackman’a ve Wolverine’e nasıl vurduğunu merak edenleri aşağıya bekliyoruz.

1) X-Men

2) X-Men 2

3) X-Men: Son Direniş

4) X-Men Başlangıç: Wolverine

5) X-Men: Birinci Sınıf

6) Wolverine

7) X-Men: Geçmiş Günler Gelecek

8) X-Men: Apocalypse

9) Logan

Gerçek zamanda ilk ve son film arasında 17 sene varken, filme göre 35 yıl geçmiştir. Bunca süre boyunca rolünün hakkını en iyi şekilde veren Hugh Jackman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. X-23'e başarılarının devamını diliyoruz.