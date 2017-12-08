Hugh Jackman, Wolverine Rolüyle Avengers'a mı Dönüyor?

Logan filmiyle oldukça dramatik bir şekilde veda ettiğimiz Wolverine karakterine 17 yıl boyunca sinemada can veren Hugh Jackman’ın yeniden karaktere dönebileceği söyleniyor. Bunun nedeni ise potansiyel olarak Disney ve Fox stüdyolarının anlaşmaya gitmesi.

Marvel Sinema Evreni’nin en uzun soluklu karakteri açık ara Wolverine’dir. Bu kadar etkili olmasının ardında ve X-Men serisinin önüne geçmesini sağlayan etmenler arasında, Hugh Jackman’ın payı çok büyük. Adam adeta bu karakter için doğdu ve 49 yaşında olmasına rağmen kariyerinin büyük çoğunluğunu Wolverine’e adadı.

Disney ve 21. Century Fox stüdyoları arasında uzun zamandır konuşulan potansiyel bir anlaşma var. Bu anlaşma, diğer Marvel filmleri yüzünden biraz geri planda kalmış olan X-Men serisini, Avengers’ın olduğu seriye dahil etmek üzerine. Daha önce Disney’in sinema haklarını elinde bulundurduğu Örümcek Adam için benzer bir anlaşma yapılmış ve karakteri, Civil War filminde görmüştük.

İşte bu durum X-Men ve tabii ki de Wolverine karakterlerinin ana seriye geçişi üzerine tartışılıyordu ve söylentilere göre iki firma da duruma sıcak bakıyor. Hatta bu dev anlaşma için 60 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldığı da söyleniyor.

Şubat 2017’de Logan filminin ilk yankıları duyulurken aktör Hugh Jackman konu hakkındaki düşüncelerini zaten iletmiş, Avengers serisine çapraz geçiş için şartların sağlanması durumunda role geri dönmek isteyeceğini bildirmişti. Ayrıca henüz X-Men serisi inşa aşamasındayken bu konu gündeme gelmişti ve iki şirketin gerekli anlaşmayı sağlayamaması sebebiyle Wolverine’li bir Avengers’tan mahrum kalmıştık.

Ayrıca bu konuda Hugh Jackman’nın önüne taş koyacak bir durum var. Disney, Örümcek Adam karakteri için Fox ile anlaşmaya gittiğinde, karakter yeni baştan yaratıldı. Eğer benzer bir durum olursa Hugh Jackman’ı rol için göremeyebiliriz. Böyle bir durum izleyicilerin tavır almalarına neden olacağından, stüdyolar Jackman gibi etkili bir isme bunu yapamazlar.

Wolverine’li ve X-Men’li bir Avengers filmine kim hayır diyebilir ki? Üstelik Huhg Jackman’ı tekrar aynı pençelerle görmek şimdiden serinin hayranlarını sevindiriyor.