Hacettepe Üniversitesi’nin en popüler fuarı olan Kariyer ve Staj Fuarı 1 Mart’ta başlıyor.

Bahar aylarında hemen hemen her üniversitede düzenlenen kariyer etkinliklerinden biri ve en prestijlileri arasında bulunan Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen Kariyer ve Staj Fuarı, Webtekno’nun medya sponsorluğu desteği ile 1 Mart’ta başlıyor.

HÜKSF Nedir?

Hacettepe Üniversitesi'nin önde gelen öğrenci toplulukları; ACM Hacettepe Öğrenci Topluluğu, Girişim ve Yatırım Topluluğu (GİYAT), Genç Mühendisler Topluluğu (GMT), Hacettepe Endüstri ve Sistem Topluluğu (HENDS), IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu, Hacettepe İşletme Topluluğu (HİT), Hacettepe Otomotiv Topluluğu (HOT) ve Öğrenci Temsilciler Konseyi (ÖTK) iş birliğiyle düzenlenen HÜKSF, bu yıl 6. defa yeniden “Kariyer ve Staj Fuarı” adıyla gerçekleşecek.

HÜKSF Neyi Hedefler?

Katılımcıların üniversite eğitimi sırasında iş hayatıyla ilgili bilgi edinmelerini, staj ve iş başvuruları için destek sağlamayı, paralel oturumlarda yapılan interaktif etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, konuşmacıların deneyimlerinden faydalanarak kendi kariyer planlarını oluşturabilmesini sağlamayı ve sektör liderleriyle tanışma ortamı oluşturup katılımcıların vizyonlarını genişletmelerini sağlamayı hedefleyen fuar, bu yıl da dopdolu geçecek.

HÜKSF'17'ye Kimler Katılabilir? Ücretli Midir?

Tamamen ücretsiz ve herkese açık olan bu etkinlikte Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra diğer üniversite öğrencileri ve mezun durumdaki adaylar da rahatlıkla katılabilecek.

HÜKSF'17 Katılımcılarını Neler Bekliyor?

Staj ve iş başvurularının yanı sıra sektörlerin liderlerinden ilham verici kariyer öykülerini dinleyebileceğiniz bu etkinlikte şirket tanıtımları ile hayalinizdeki işi bulabilir, workshoplar, mentorluk panelleri ile kariyeriniz hakkında önemli bilgilere erişebilir, katılım sertifikası ile de CV’nize katkı sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda yapılacak çekilişler ile de farklı ödüllerin sahibi olabileceksiniz.

Webtekno ve birçok şirketin sponsorluğuyla gerçekleştirilen HÜKSF'17 etkinliğinde Microsoft'tan IBM'e, Yıldız Holding'ten Inditex'e, Türk Traktör'den FNSS'e kadar tüm şirketleri bulabilirsiniz. 2 gün sürecek olan etkinlikte şirket stantlarını ziyaret ederek iş ve staj başvurusu yapabilir aynı zamanda geleceğinize ilham kaynağı oluşturacak kariyer hikayelerini şirket oturumlarına katılarak dinleyebilirsiniz.

Eğer etkinliğe Hacettepe Üniversitesi dışından katılım sağlamak isterseniz buradaki bağlantıdan ücretsiz biletinizi alabilir, buradan da etkinlik ile alakalı tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.