Artık ülkelerin fiziksel savaştan ziyade siber savaş verdiğini söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, siber güvenlik ordularının kurulmasının zorunlu hale geldiğini ve bu sebeple oluşturulacak ‘beyaz hacker’ ekibine ilk grubun katılmak üzere olduğunu söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, siber saldırılara karşı önlem almak amacıyla hükümetin ‘beyaz hacker’ ekibini oluşturmak için geçtiğimiz ay düzenlediği ‘Siber Yıldızlar’ testine 28 bin kişinin katıldığını, içlerinden en başarılı 15 grubun da ilk ekibe katılacağını söyledi.

Elde edilen bilgilere göre testte başarılı olan diğer ekipler de havuza alınacak ve kamu kurumlarının ihtiyacının olması durumunda ilgili yerlere kaydırılacak.

2016’nın Türkiye’de iç ve dış siber saldırılarının fazlaca yaşandığı bir dönem olduğunu söyleyen Bakan Arslan, 2014’te DDoS saldırılarının sayısının 209 olduğunu, 2015’te ise 7 kat artarak 1477’ye çıktığını söyledi. 2016’da da zirveye çıkarak bu sayının 8560’a kadar çıktığını söyleyen Bakan Arslan, siber güvenliğe verdikleri önem sayesinde bu saldırıları önemli zararlar almadan bertaraf ettiklerini ifade etti.