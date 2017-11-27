Hükümetten Cam Filmi ile İlgili Son Dakika Açıklaması!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yaptığı açıklama ile cam filmi cezalarına bir af gelmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Otomobillere takılan cam filmleri konusunda bugüne kadar biri üretimi diğeri kullanımı ilgilendiren İçişleri Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı’nda iki farklı yönetmelik bulunuyordu. Fakat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklama ile yönetmelikleri birbiri ile uyumlu hale getirdiklerini açıklamıştı.

Bakan Soylu, ‘’1997 yılında yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63'ncü maddesinde, cam filmlerinin, cam renklendirmelerinin yasaklandığına yönelik bir madde var. Bu madde, bugüne kadar yürürlükte.’’ dedi ve ekledi:

'‘Bu yasak 20 yıldır devam ediyor, hiç kalkmadı. Normalde zaten ceza kesiliyordu. Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine, yeni düzenleme yapılana kadar ceza kesilmesini durdurduk. Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek.’’

Geçtiğimiz yıl bu yasağın kalktığının belirtilmesi üzerine pek çok sürücü otomobil camlarına film taktırmış, fakat bu yasak yaşanan terör olayları nedeni ile yayınlanan bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yeniden hayata geçirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürücülerin yasaktan memnun olmaması üzerine bakanlıklara bu konuda yeniden bir çalışma yapılması için talimat vermiş, bunun üzerine İçişleri Bakanı Soylu, cam filmlerine belirli standartlar getirilene kadar sürücülere ceza kesilmeyeceğini açıklamıştı.

Bu gelişmelerin üzerine geçtiğimiz dönemde otomobillerindeki cam filmleri nedeni ile ceza alan sürücülere ne olacağı konusu merak ediliyordu. Beklenen açıklama Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, Kanal 24’e yaptığı açıklamada ‘’Cezalarla ilgili bir af söz konusu değil’’ dedi.