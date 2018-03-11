Hulahup Kralı Yuya Yamada, Guinness Rekorlar Kitabına Girdi

Yuya Yamada, diğer bir lakabı ile “Hoopman”, dünyanın en büyük hulahupunu altı kez döndürerek rekor kırdı.

Hulahup, çeşitli tarihlere Amerikan yerli kabileleri için bir hikâye anlatma yöntemi olarak ve 14. yüzyıl İngiltere'sinde çocuklar ve yetişkinler için bir oyun olarak kaydedildi. Modern hulahup, 1950'lerde Kaliforniya'nın Wham oyuncak şirketi tarafından plastik bir halinin piyasaya sürülmesiyle popüler hale geldi.

Bu zamandan beri, hulahup ile ilgili çok sayıda yarışma düzenlendi. Bu yarışmalarda en büyük çemberi çevirme, en uzun süre çevirme ve belirli zaman aralığında en fazla sayıda çevirme gibi farklı yarışma koşulları belirlenmişti.

Yuya Yamada, namı diğer “Hoopman” geçtiğimiz günlerde bu devasa hula çemberinde en fazla dönüşü gerçekleştirerek Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Hoopman’in çevirdiği kasnak tam olarak 5.14 metre genişliğe sahipti ve bu devasa çemberi havada tutmak oldukça büyük bir enerji gerektiriyordu.

Kayıt, Japonya’nın Yokohama şehrinde alındı. Yamada rekoru kurmak için sadece üç rotasyona ihtiyaç duyuyordu ancak o tam altı rotasyon çevirerek diğer rakiplerini kolayca geçti.

37 yaşındaki çember sanatçısı 2011’den beri bu iş ile ilgileniyor. Yamada’nın rekoru sadece birkaç dakika sürdü. En uzun süre onaylı diğer bir hulahup sanatçısının rekor kaydı ise 2009’da 22 Ekim ve 25 ekim arasında tam tamına 74 saat 54 dakika sürmüştü.

Bizlerde Yuya Yamada’nın başarısını tebrik ediyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ne dersiniz; göründüğü kadar zor mudur bu hulahupu çevirmesi?