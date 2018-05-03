Mark Ruffalo, 1 Yıl Önce Infinity War’ın Sonunu Söylemiş!

Avengers: Infinity War, tarihin en çok beklenen ve bu ilgiyi sinema salonlarında da karşılayan bir yapım oldu. Ekibin en gözde karakterlerinden Hulk’a hayat veren ünlü aktör Mark Ruffalo’nun, 2017’nin Temmuz ayında verdiği bir röportaj ortaya çıktı. Filmden önce bir şaka olduğu düşünülen bu röportaj meğer gerçekmiş.

Eğer Avengers: Infinity War filmini izlemediyseniz, sürpriz bozan uyarımızı tekrarlayalım. İzleyenler için olayları anlatmaya devam edelim.

Avengers: Infinity War, tüm zamanların en yüksek hasılata ulaşan filmi olmak için gün sayıyor. Son 10 yıldır çıkan 18 ayrı filmi ve o filmlerdeki karakterleri bir araya getiren yapım o kadar ustalıkla oluşturulmuş ki, bu karakterlerin hepsini görüyor, kötü tarafa bile hak vermek için muhakeme yapıyorsunuz. Kötülük demişken, Thanos’un kararlı ve dengesiz yapısının ardında nasıl bir felsefe yattığını açıklamıştık.

Filmin bitişinde salonlardan çıkan insanların yüzlerinde hep aynı donuk ifade ve gerginlik vardı. Kahramanların büyük kısmının ölmesi ve böyle filmlerin bu denli karanlık sonlanması, alışılmış bir durum değildi. Thanos, saf ve erdemli bir kötülükle amacına ulaştı. Öz kızı gibi sevdiği kızını dahi bu yol uğrunda feda etti.

Geçtiğimiz yılın yaz aylarına doğru başlayan Avengers: Infinity War pazarlama kampanyaları kapsamında, filmin oyuncuları çeşitli basın kuruluşlarına röportajlar verdiler. Avengers: Infinity War ve Avengers 4’ün çekimleri geçtiğimiz yıl Temmuz ayına doğru tamamlanmıştı. Bu aşamadan sonra bütün ekip senaryoya son derece hakim olduğundan, filmin gidişatı hakkında ağızlarından bir şey kaçırmamaları gerekiyordu.

Tom Holland ve Benedict Cumberbatch (Spiderman ve Doctor Strange) örneğindeki gibi, bir spoiler durumu olduğunda olaylar eğlenceye vuruluyordu:

Hulk’ı canlandıran Mark Ruffalo ve War Machine kostümünün sahibi Don Cheadle’ın verdiği bir röportajda, her şeyin yukarıdaki gibi şaka olduğunu düşünmüştük:

Roffalo önce Chadle’a dönüp sorular üzerine “Bir kuple bir şey söyleyemez miyim?” diyor. Sonrasında sıradan bir şekilde sonlanmayacağını, süper kahramanlar açısından hüsran olacağını açıklıyor. Ardından bir anda filmin sonunda herkesin öldüğünü söyleyen Ruffalo, Chadle’ın asi bakışlarıyla karşı karşıya kalıyor. Ruffalo çekingen bir tavırla, “Tamam, yani herkes ölmüyor” diyor. Her iki aktör de bu kısmın röportajdan silinmesi için istekte bulunuyor.

Mark Ruffalo, bütün Avengers filmlerinden önce aynı sözleri söylüyor, herkesin öleceğine yönelik açıklamalarda buluyordu. Bu nedenle her zamanki gibi şaka yaptığını ya da bunun bir pazarlama taktiği olduğunu düşünmüştük. Aslında bakarsanız hala öyle bir havası varmış gibi duruyor.

Avengers: Infinity War sonunda önce herkesin ölecekmiş gibi olması ama herkesin değil de birkaç kahramanın ölmesi Ruffalo’yu haklı çıkarttı. Bakalım önümüzdeki yıl vizyona girecek film için de benzer şeyler görecek miyiz.