"Hulu" E Spor Temalı 4 Yeni Şovunu Duyurdu

Netflix benzeri internetten dizi ve film yayını sağlayan Hulu, yeni gelecek E spor temalı 4 adet program duyurdu.

İnternetten film ve dizi izlemenizi sağlayan Netflix benzeri platform Hulu, ESL ile anlaşarak 4 adet "E spor" temalı episodik formatta yeni programını tanıttı. Bir tanesi e spor temalı bir "talk show" olacak programlardan diğer üçü de belgesel-dizi formatında olacak. Televizyon'dan sonra Hulu gibi internet platformlarının da "E Spor" alanına yatırım yapması, "E Spor" alanının ne kadar büyüdüğüne işaret.

"E Spor" etkinlikleri düzenleyicisi olan ESL'in Global Medya Hakları ve Dağıtımı Başkan Yardımcısı Nik Adams konuyla ilgili olarak, "E Spor" alanının diğer alanlara göre daha genç ve dijital bir kitleye sahip olduğunu ve "E Spor" ile ilgili üretecekleri özgün içeriklerin yeni kitlelere ulaştırılması için Hulu'yu uygun bir platform olarak gördüklerini açıkladı.

Hulu bizim ülkemizde resmi olarak kullanıma girmiş değil, bu yüzden biz bu programları resmi yollarla izleyemeyeceğiz. Ancak açıkçası bizim ülkemiz "E Spor" alanında bir çok ilkin gerçekleştiği bir ülke ve Blu TV ve Puhu TV gibi yabancı internet platformlarıyla kapışabilecek izleme platformlarına sahipken bu tip bir hamlenin ilk olarak bizden geleceğini düşünüyordum. Özellikle de Dijitürk ve S Sport gibi kanal ve platformlar çoktan bu tip hamleleri gerçekleştirmişken, umarız bizdeki internet dizi ve film platformlarından da böyle hamleler görürüz.